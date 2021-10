70 ans de Jean-Jacques Goldman : les fans appelés à chanter à leurs fenêtres ce lundi

La personnalité préférée des Français fête ses 70 ans ce lundi 11 octobre, et les fans lui propose un hommage bien particulier. Un Azuréen a créé un événement sur Facebook "70 ans de JJ Goldman! Tous à la fenêtre !", pour inviter les fans à faire du bruit pour la star à 20h.

À l'appel du groupe Facebook "On veut JJ Goldman en concert !", les fans sont invités à se réunir aux fenêtres, à "applaudir et chanter", lundi à 20h. Un événement Facebook ("70 ans de JJ Goldman! Tous à la fenêtre !") a été créé pour l'occasion, et réuni ce dimanche plus de 200 personnes.

"Cet événement, c'est pour lui rendre hommage et lui faire un petit cadeau d'anniversaire", explique à France 3 Provence Alpes-Côte-d'Azur l'Antibois Jérôme Lellouch, initiateur du projet et fondateur de l'association "On veut JJ Goldman en concert !". "L'idée est simplement de faire du bruit". Sept minutes pour les 70 ans où résonneront dans les rues et les cours des chansons de l'une des célébrités préférées des Français. "Chacun met les chansons qu’il aime, danse dessus, chante. Nous voulons partager du plaisir pour qu’un maximum de personne puisse se réunir", continue avec enthousiasme le fan de 43 ans.