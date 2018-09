Auxerre, France

_"Ce sont des dinosaures de l'amour..."La belle formule émane de Fabienne, la fille de Jacques et Lucette Deschamps. Elle n'en revient pas des 70 ans de mariage de ses parents: "On ne les a jamais vus se disputer._ C'est un couple très unis, des gens avec un cœur gros comme ça."

Lucette: "on s'aime comme au premier jour!"

Lucette, 88 ans, est fière de célébrer ces noces de platine, "70 ans de bonheur", des noces peu fréquentes en France et dans l'Yonne "C'est très rare insiste l'octogénaire, qui tente d'expliquer ce phénomène. Il y a aussi la maladie, qui fait qu'on ne peut plus être ensemble. Il y aussi tous les divorces. A notre époque, cela se voyait moins."

Quelle est leur recette?

Mais quelle est la recette de ce couple pour expliquer son exceptionnelle longévité?

"C'est l'habitude d'être ensemble selon Jacques, 92 ans. _C'est de se faire des concessions_, beaucoup, rajoute Lucette, toute belle et en talons, pour l'occasion. Quand il y a problème, il faut aplatir (sic) et c'est tout, sans insister. Il n'y a jamais eu de bas dans notre couple poursuit l'arrière-grand mère, qui garde ses petites filles une fois par semaine. On s'aime comme au premier jour. Vous voyez, on ne se lâche pas. On ne sort pas l'un dans l'autre. Quant un s'en va, on s'inquiète (sourire)."

Lucette et Jacques étaient fait pour se supporter après avoir longtemps travaillé dans la même entreprise, au Havre, avant de migrer auprès de leurs proches, à Auxerre, il y a trois ans, où ils se plaisent bien.

"Si je lui dis encore Je t'aime? Oh, de temps en temps. Mais pas comme dans le temps... (éclats de rire de tous les deux)

Le couple a aussi "beaucoup dansé" durant ces belles décennies. Et a toujours su se protéger et mettre sa famille en avant. "C'est mon modèle en amour lâche Virginie, petite-fille du couple, ébahie par ses grands-parents. Quand je pense au couple et à l'amour, je pense à eux et je me dis que j'aimerais bien faire comme eux." Continuer d'être amoureux et complices, voilà le leitmotiv de Jacques et Lucette. Mais Monsieur dit-il encore "Je t'aime!" à Madame? "Oh, de temps en temps. Mais pas comme dans le temps... (éclats de rire de tous les deux). Disons que c'est plus espacé" sourit Lucette, avant d'aller fêter ce jour singulier en famille.