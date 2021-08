Une Mayennaise de 22 ans et une copine angevine ont commencé un long périple ce mardi 10 août. Elles roulent 700 kilomètres en dix jours pour récolter des fonds en faveur de l'association 7 d'honneur à Château-Gontier-sur-Mayenne. Une structure qui aide les enfants en situation de handicap.

700 kilomètres à vélo pour une Mayennaise et son amie afin d'aider un enfant handicapé

Mélissandre Riouat et Eugénie Ballé ont commencé à pédaler ce mardi

C'est une très belle aventure à vélo que réalisent une Mayennaise de 22 ans et une amie angevine. Eugénie Ballé, originaire de Château-Gontier-sur-Mayenne parcourent depuis ce mardi 10 août, 700 kilomètres avec une amie, Mélissandre Riouat, originaire du Maine-et-Loire. Pendant dix jours, le long de la côte atlantique, le duo va récolter des dons pour l'association 7 d'Honneur qui aide les enfants handicapés. Un projet que les deux amies préparent depuis de nombreux mois, malgré le contexte sanitaire.

Mélissandre Riouat, professeur des écoles et Eugénie Ballé, étudiante en psychologie, sont en fait parties d'un constat. "On ne se rend pas compte du poids du handicap pour un enfant dans son quotidien. C'est vrai qu'on en fait davantage pour eux dans notre société actuelle, mais pas encore assez" déclarent les jeunes femmes. Elles entament leur périple à Saint-Brévin-les-Pins (Loire Atlantique) et le termineront à Capbreton dans les Landes.

Loger chez l'habitant

Les deux amies récolteront des dons pour un enfant du département de la Mayenne. On ne connaît pas son identité, ni de quoi souffre-t-il précisément. L'association 7 d'honneur n'a pas communiqué sur le sujet. En tout cas le temps de leur voyage, les deux cyclistes espèrent loger chez l'habitant. "Des personnes nous ont contactées déjà pour nous proposer leur logement si d'aventures, nous passions chez eux. Plusieurs étapes sont réalisables" raconte Mélissandre Riouat.

Tous les jours sur le réseau social Instagram, via le compte : les roues libres, le duo nous fera vivre cette gigantesque ballade.