700 m² de Playmobil pour les grands et les petits

"Playmobil, en avant les histoires", un slogan que tout le monde connaît et mis à l'honneur tout ce weekend à Saint-Sixt. La salle communale du village haut-savoyard se transforme en véritable terrain de jeu pour les grands et les petits. L'idée vient de Bastien et Pauline Fertille. Le couple est passionné de Playmobil depuis tout petit. "Je jouais déjà quand j'étais petite, se rappelle Pauline, d'ailleurs il y a certaine de mes figurines de l'époque dans nos installations d'aujourd'hui !"

Pauline et Bastien Fertille sont passionnés de Playmobil depuis tout petit. © Radio France - Julie Plouvier

Le couple a redécouvert cette passion pendant le confinement. "Les journées étaient longues et on a sorti une boite, puis deux, puis trois. On ne se souvenait plus qu'on en avait autant !", raconte Bastien. Au total, le couple - qui a réussi à transmettre cette passion à leurs deux enfants - possède 70 boîtes de 60 litres chacune.

Six univers différents

Ils ont installé six dioramas, le nom technique pour désigner une mise en scène de Playmobil. Il y a un véritable cirque avec plusieurs chapiteaux et enclos d'animaux. Une ville entière avec un marché, une gare et deux trains qui circulent, un commissariat, un hôpital... "Le but d'un diorama est de créer un univers le plus réel possible", explique Bastien.

Il faut 1h30 pour installer cette mise en scène d'un concert de Michael Jackson. © Radio France - Julie Plouvier

Cet infirmier né la même année que les Playmobil est particulièrement fier d'une mise en scène : un concert de Michael Jackson. Tous les codes sont respectés : des choristes, des caméramans, une billetterie, un parking, des spots et surtout une foule en délire. "C'est le plus dur, prévient Bastien, il faut faire tenir 250 figurines__, les unes à côté des autres. C'est délicat, il faut mettre personnage par personnage. La préparation dure une heure et demie environ". Mais ça vaut le coup ! Tout le monde s'arrête et s'extasie. "Les gens me disent qu'ils ont l'impression d'assister à un concert", se réjouit le passionné.

Des figurines toujours aussi populaires auprès des jeunes

Autour du zoo, un petit nombre d'enfants se rassemble, les yeux grands ouverts et il est difficile de résister à l'interdiction de toucher... "J'ai trop envie de jouer avec tous les animaux, assure Colombe, 11 ans, il y a des dauphins, des ours, des lapins, des tortues et même des girafes !". La jeune fille est une grande habituée des Playmobil mais elle l'avoue... "je n'en ai pas autant !"

Le zoo semble être le diorama préféré les plus petits ! © Radio France - Julie Plouvier

Un peu plus loin il y a Léo, 5 ans. Il ne sait plus où donner de la tête. "Il est passionné de Playmobil depuis qu'il est tout petit alors ce genre d'exposition c'est super pour lui", explique Nadège, sa maman avant d'être rappelée à l'ordre. "Regarde maman, il y a des chevaux et aussi des zèbres ! Moi, j'aimerais bien avoir un lion pour Noël", précise Léo, émerveillé.

L'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans, sinon c'est 2 euros. Les bénéfices sont reversés aux Restau du cœur.