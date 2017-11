73 ans, elle mise 2,50 € au casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et empoche le pactole

Une habitante de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ( Vendée) a décroché le jackpot ce mardi 31 octobre. En jouant 2,50€ sur une machine à sous, cette femme de 73 ans a gagné 376 499,11€ exactement. Et en plus, elle en avait rêvé la nuit précédente !

"On a offert le champagne à tous ceux qui étaient dans la salle" raconte le directeur du Casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Pascal Le Flohic. Et pour cause, ce n'est pas tous les jours que les joueurs réussissent à gagner une somme aussi importante.

Ce mardi 31 octobre, une habitante de 73 ans de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une habituée du casino a empoché 376 499,11€ ! " C'est certainement le plus gros jackpot gagné à Saint-Gilles Croix de vie" s’enthousiasme le directeur du Casino.

Elle n'a pourtant pas misé beaucoup: 2,50€ sur une machine à sous. Cela faisait plusieurs années que le jackpot n'était pas tombé sur cette machine. " Elle a su qu'elle avait gagné un gros montant parce que la machine s'est verrouillée mais elle n'a pas vu tout de suite qu'elle avait remporté cette somme là. Quand elle a vu que c'était le jackpot elle était contente mais pas exubérante. Je ne sais pas si elle a tout de suite réalisé" ajoute le directeur.

La veille, elle rêve que le jackpot tombe

Pour décrocher ce très gros chèque, la septuagénaire a eu un petit coup de pouce du destin: un mystérieux rêve. "Elle nous a dit qu'elle avait rêvé la veille que le jackpot était tombé. C'est rigolo" , raconte Pascal Le Flohic. La joueuse aurait donc changé ses habitudes. D'habitude, le mardi après-midi elle va à une soirée dansante mais là elle est allée au casino. "Je ne sais pas si c'est lié à son rêve mais elle ne s'y est pas rendu" précise le directeur.

La joueuse a encore quelques jours pour savoir ce qu'elle va faire du chèque, il lui sera remis dans les prochains jours.