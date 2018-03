Montélimar, France

"J’ai toujours eu espoir. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit qu’elle n’était pas morte." Nicole, une retraitée de 65 ans, n’a jamais arrêté d’y croire. "On pensait tout le temps à elle. Je me disais que ce n’était pas possible."

En 2009, un mois avant que la famille déménage de Montélimar, Manie disparaît, et ne revient pas.

"On l’a cherché partout, on a contacté les SPA, on a mis des affiches, fais du porte-à-porte pendant un mois et demi. On a regardé sur des sites internet." Nicole.

Manie retrouve sa famille grâce à une SPA en Ardèche

Mais en décembre dernier, un coup de téléphone change tout. A Lavillidieu, une SPA a récupéré Manie. Ni une ni deux, Nicole et son mari descendent en Ardèche. D'un coup d'œil, ils reconnaissent leur chatte disparue huit ans plus tôt : "Quand elle est contente, elle se met à ronronner. Elle a aussi sa petite langue qui pend et qui bave. Aujourd’hui, Manie a 18 ans. Elle est complètement sourde, mais c’est bien elle !"

C’est Anaïs, une employée de la SPA, qui s’est chargée de retrouver les propriétaires : "Manie avait un tatouage mais il était un peu effacé. Et pourtant, on a réussi. On a eu un peu de chance." Aujourd'hui, Anaïs continue d'avoir des nouvelles de la chatte, et reçoit des photos.

Reste une question, mais où a vécu Manie pendant ces huit longues années de vagabondage entre la Drôme et l'Ardèche ?