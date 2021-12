80 ans après, cinq frères allemands enquêtent sur un crime couvert par leur père à Saintes

C'est un appel à témoins peu ordinaire qui est émis à Saintes. Il est lancé par la famille d'un médecin militaire allemand affecté dans cette ville durant la deuxième guerre mondiale, entre février 1941 et avril 1942. Ce médecin, Jakob Kölmel, s'est alors retrouvé impliqué dans une triste histoire : le meurtre par noyade de trois jeunes gens commis par l'armée allemande, et maquillé en accident grâce au faux-témoignage de ce médecin. Problème : les archives locales n'ont gardé aucune trace de cette triple noyade.

"Sur le fait que ça s'est bien passé, ça c'est parfaitement sûr." Hans-Wolfgang Kölmel, 82 ans, ne veut pas en démordre. Lui qui toute son enfance a entendu son père ressasser cette triste histoire : un jour de 1941 où 1942 la SS ou la Gestapo vient trouver Jakob Kölmel, pour signer le certificat de décès de trois jeunes gens, soi-disant noyés accidentellement dans la Charente. Peur ou lâcheté, le médecin appose sa signature sans vérifier : "qu'il ait signé ce certificat sans voir les morts, se souvient Hans Wolfgang Kölmel, alors qu'il s'agissait à l'évidence d'un meurtre, ça l'a travaillé toute sa vie. Et nous qui voulons raconter aujourd'hui l'histoire de notre père, avons ressenti le besoin urgent de connaître le fin mot de cette affaire."

Enquête infructueuse dans les archives

Il y a un an et demie, Hans-Wolfgang et ses quatre frères contactent donc Michel Souris, historien saintais autodidacte, spécialisé dans la deuxième guerre mondiale. Une enquête résumée sur son blog. "J'ai enquêté, je n'ai rien trouvé, regrette Michel Souris. J'ai fait les cimetières, j'ai fait les communes périphériques. J'ai aussi épluché les registres. Depuis 1995 j'ai rencontré environ 1.000 témoins de la guerre en Saintonge. Et immanquablement, si les victimes avaient été de la région, quelqu'un m'aurait parlé de disparition de membres de leur famille, ou de noyés dans la ville. Ce n'est pas le cas."

La théorie de Michel Souris, c'est que les noyés soient originaires d'ailleurs, réfugiés venus du nord, ou prisonniers. Il y a eu beaucoup de passages à Saintes, et tous n'ont pas été répertoriés. Cette absence de trace étonne aussi beaucoup la famille Kölmel : "il se peut que la triple noyade ait été provoquée à un autre endroit, et que les corps aient ensuite été acheminés à Saintes, s'interroge Hans-Wolfgang. Nous n'en avons aucune idée. Nous cherchons, cherchons, cherchons. Mais nous n'avons pas encore découvert." Seuls de nouveaux témoignages permettront de trancher, d'où cet appel.

Don de 2.000 euros pour l'hôpital

En août 2021, trois des cinq frères Kölmel sont venus à Saintes sur les traces de leur père. Accueillis par l'historien local Michel Souris, qui a également éclusé les archives. Sans rien trouver sur le drame auquel a participé Jakob Kölmel. - Michel Souris

Pour Michel Souris, ce témoignage familial des Kölmel semble sincère. Et argumenté. "Mon père en a beaucoup parlé, rappelle Hans-Wolfgang. Et aussi ma mère, sa femme. Et puis il y a eu ce moment difficile après la guerre en Allemagne. On vivait sous occupation française et mon père devait se rendre tous les jours à la mairie ou la gendarmerie. Précisément à cause de de ce crime dont on l'accusait à Saintes. D'avoir avec sa signature maquillé un meurtre en accident."

Trois des cinq frères Kölmel ont fait le voyage à Saintes l'été dernier, pour connaître les lieux fréquentés par leur père durant la guerre. La famille a également souhaité faire un don de 2.000 euros à l'hôpital de Saintes, en réparation des crimes commis par l'Allemagne durant l'Occupation. La somme est affectée à l'achat d'un robot chirurgical.