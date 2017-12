800 coureurs ont cheminé dans les rues du vieux Châteauroux ce samedi soir à l'occasion du petit trail de Noël, entre les courses pour enfants, les duos et la course en solo. Un événement festif qui devient incontournable, entre effort et ambiance de Noël.

C'est la cinquième année que a course est organisée et on peut déjà parler d'une classique : le petit trail de Noël a encore attiré 800 coureurs dans les rues pavées et sinueuses du vieux Châteauroux hier soir, entre les enfants, les duos et la course en solo.

Le tout dans une ambiance franchement festive : beaucoup de déguisements, de la musique, des spectateurs venus par centaine malgré la température plutôt fraîche... Et l'impression de fêter Noël avant l'heure, d'une drôle de façon certes mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse disait Alfred de Musset. Mais la substance de ces coureurs, c'est bien l'endorphine, cette hormone sécrétée par les coureurs qui vous fait dire que c'était génial alors que vous étiez en asphyxie dans les escaliers du centre-ville quelques minutes auparavant !

Certains n'ont pas hésité à se compliquer la tâche pour avoir le plus beau déguisement possible © Radio France - Kévin Blondelle

Tous les dossards écoulés en quelques minutes

Pour bien se rendre compte de la place prise par cet événement depuis sa création, il suffisait d'essayer de prendre un dossard en ligne lorsque les inscriptions ont ouvert en ligne : en quelques minutes c'était fini. Il aurait pu y avoir bien plus de coureurs mais pour des raisons de sécurité, l'organisation doit limiter le nombre de participants, d'autant que les petites rues étroites, parfois glissantes du vieux Châteauroux nécessitent un peu de prudence.

Pour la petite histoire, le vainqueur Jérôme Pearon, habitué des podiums berrichons, s'impose en un peu moins de 27 minutes. Le dernier a mis près d'une heure mais aucun n'a plus de mérite que l'autre. les deux auront droit à une double part de bûche pour le réveillon ! Pour retrouver les résultats, c'est par ici.