87 tortues saisies dans un appartement du centre-ville d'Arles

Par Fabien Le Dû, France Bleu Provence

La police nationale et les inspecteurs de l'environnement de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont saisi 87 tortues Hermann et tortues greques au domicile d'un particulier dans le centre ville d'Arles. Des animaux destinée à la vente. Un délit passible d'emprisonnement.