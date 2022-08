900 kilomètres en trois semaines pour parler d'amour, le pari d'Antoine Vernier

En arrivant devant l'Auberge du Lac, vingt minutes plus tard que l'heure annoncée, à 12h10, Antoine Vernier s'excuserait presque d'être en retard. Il vient de courir 41,8 kilomètres, entre Luxeuil et le Malsaucy et est à peine essoufflé. C'est pourtant le quinzième jour consécutif lors duquel il court environ l'équivalent d'un marathon.

Cet Angevin de 46 ans s'est lancé le pari de rallier Davos en partant d'Angers, en 22 jours. Soit la bagatelle de 900 kilomètres. La particularité de la démarche : à chaque nouvelle étape, il va à la rencontre d'inconnus pour leur parler d'amour. Il doit arriver à destination dimanche 21 août.

Aux deux tiers de son périple, il est en train de prendre conscience qu'il va réussir son pari : "Je commence à me rendre compte que c'est possible. Quand je me suis lancé le défi, je l'ai fait parce que ça me plaisait et que je me disais que ce serait cool, mais je ne savais pas si c'était faisable."

Pour cette étape, sa mère, Gisèle, et son beau-père, Bernard, sont à l'arrivée pour la première fois depuis le début de son voyage. Tous les deux sont impressionnés tant le défi semblait irréalisable. "Pour moi c'était impossible, confie Bernard. C'est un pari de fou qu'il s'est lancé mais il va le faire. Chapeau à Antoine."

Tracer un cœur autour de Davos

Dans son périple, il est assisté par sa compagne, Gwenaëlle. Elle le suit à bord de leur van bleu, pour assurer la logistique, pendant qu'il court. Ensemble, à chaque étape, ils tournent un documentaire sur leurs rencontres et les discussions qu'ils ont avec les gens, toujours tournées autour de l'amour et des passions qui peuvent animer chacun. Ils jouent également de la guitare et chantent dans des bars.

"On se rend tous compte qu'il y a des problèmes, qu'ils soient économiques, écologiques ou environnementaux, explique Antoine. Il y a une forme de blocage et de peur autour de ça. Je me suis demandé comment je pouvais combiner mes différentes passions, et ce voyage me permet de le faire. Le but, c'est que ça encourage les gens que je rencontre à poursuivre eux aussi leurs rêves."

Antoine et Gwenaëlle profitent d'un repos bien mérité à l'Auberge du Lac © Radio France - Corentin Debuire

Selon lui, sa démarche est également politique. Il aimerait que son action permette de placer un peu plus les questions liées au bien-être au centre des débats et de la politique. C'est pour cela qu'il a choisi Davos comme lieu d'arrivée, car elle accueille chaque année le forum économique mondial. Une fois sur place, il compte courir autour de la ville suisse en formant un cœur dans son tracé. "J'ai peu de kilomètres pour ma dernière étape donc je vais pouvoir faire des courbes bien arrondies pour ce cœur", plaisante-t-il.

Ce dimanche, c'est sa dernière étape en France. Il doit arriver à Altkirch vers midi, avant de traverser la frontière suisse lundi. Ce sera sans Gwenaëlle - elle repart à Angers chercher sa fille avant de retrouver Antoine à Zurich mardi. Pendant ce laps de temps, le coureur devra compter sur des personnes qu'il rencontrera, pour qu'elles conduisent le van pendant qu'il effectuera son marathon quotidien.