Auxerre, France

"Ces sièges ont une histoire ! Ils étaient là en Ligue 1, en Champions League, en Coupe de France..." énumère Alain Hébert, le président de l'association Famille AJA, qui met en vente les anciens gradins.

"L'AJA a décidé, pour homogénéiser les couleurs dans le stade, d'enlever tous les sièges oranges pour les remplacer par du blanc et bleu. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai demandé à Francis Graille, le président de l'AJA, s'il voulait bien nous les donner." C'est chose faite, et c'est ainsi que 900 sièges se retrouvent en vente. Et les fans se les arrachent déjà.

"En une journée, on a eu 50 appels venus de toute la France" - Alain Hébert Copier

"J'ai assisté à mon premier match sur ces sièges"

Philippe, 28 ans, a acheté deux sièges pour garder un souvenir du stade Abbé-Deschamps : "C'est là que j'ai assisté à mon premier match. J'avais 8 ans, mon père m'a emmené voir l'AJA, et c'est là que j'ai découvert la ferveur des stades..." se rappelle-t-il. "Quand j'ai vu l'annonce, l'idée d'avoir un petit bout de ça, grâce à ces sièges, ça touche, parce que ça rappelle de bons souvenirs et de bons moments."

"J'ai demandé les sièges numérotés de la date de naissance de Guy Roux !"

Certains fans ont même des demandes très spécifiques, comme Nicole : "J'ai demandé les sièges numérotés 19, 10 et 38, parce que c'est l'anniversaire de Guy Roux, c'est sa date de naissance" sourit-elle.

Elle donnera une seconde vie à ces sièges : "J'en prends une dizaine, pour notre petit terrain de foot à Cheuilly. _On va en faire des bancs de touche_." Cette fan de la première heure était là, pendant l'âge d'or des Auxerrois. "Je tenais la buvette du camp adverse, comme ça, je pouvais parler anglais ou allemand, avec Dortmund ou Arsenal..."

Des sièges... bientôt dans le salon de Djibril Cissé

Mais pas besoin d'être un supporter de la première heure pour convoiter ces sièges : Manon est étudiante à l'IUT d'Auxerre, immense fan de Djibril Cissé... Et grâce à elle, deux de ces sièges pourraient bien atterrir dans le salon de l'attaquant ! "Je l'ai rencontré il y a deux ans pendant une séance de dédicace à Auxerre, et on a gardé contact. Là, j'ai trouvé deux sièges qui portent le numéro 9". Soit le numéro de Cissé, lorsqu'il jouait encore à l'AJA. "Je lui ai demandé s'il les voulait, il m'a répondu que oui, qu'il était très intéressé, alors il les aura !"

Des appels des quatre coins de la France

Grâce aux réseaux sociaux, en quelques jours seulement la nouvelle de la vente de ces sièges a fait le tour de l'Yonne, et bien au-delà. "J'ai reçu des messages de gens en Corse, dans le Nord, en Bretagne..." énumère Sébastien Pothain, de l'association Famille AJA.

"C'est beau. Ce qui me fait plaisir, c'est que ce sont des passionnés qui nous appellent." Et de conclure, en riant : "Il ne va pas y en avoir assez ! Si monsieur Graille m'entend, on va devoir démonter les tribunes de l'AJA pour les vendre..."

Rassurez-vous, cela n'arrivera pas, mais les intéressés vont devoir se dépêcher. Pour acquérir un siège, vous pouvez contacter Famille AJA via leur page Facebook.