9h10 dans la face Nord des Grandes Jorasses : Billon et Védrines au sommet de leur art

Eux-mêmes ont été surpris par le chrono. La preuve : Benjamin Védrines et Léo Billon, 30 ans tous les deux, n'avaient emporté ni crème solaire ni lunettes de soleil, pensant effectuer l'approche et la descente de nuit avec au milieu une escalade en face Nord entièrement à l'ombre. Partis de Chamonix à 1h30 du matin ce mercredi 15 janvier pour la voie Gousseault-Desmaison dans les Grandes Jorasses (Mont-Blanc), les deux alpinistes ont rejoint la pointe Walker (4206 mètres) le même jour à 16h30 après un voyage de plus de 3000 mètres de dénivelé, dont plus de 1000 verticaux ! Léo Billon plaisante : "sous le sommet, quand on était encore dans la face Nord, on se disait qu'il fallait peut-être ralentir pour ne pas arriver trop tôt au sommet et se griller la rétine !" Sur la photo prise sur l'arête sommitale, les grimpeurs arrivent à peine à ouvrir les yeux... Mais ils affichent un large sourire. Quatre heures plus tard ils sont à Courmayeur, côté italien, devant une pizza, épilogue d'une journée parfaite.

ⓘ Publicité

Selfie éblouissant au sommet de la Pointe Walker ! - photo Benjamin Védrines

Une voie chargée d'histoire

Pourtant la voie Gousseault-Desmaison n'a rien d'une promenade de santé. Cette ligne de plus d'un kilomètre de hauteur de glace et de rocher est cotée "extrêmement difficile" ; c'est une voie chargée d'histoire dans une face mythique. En février 1971, le jeune guide Serge Gousseault y avait perdu la vie. Son compagnon René Desmaison avait été secouru in extremis après "342 heures dans les Grandes Jorasses" (titre de son livre). En 1973 le même Desmaison avait avec d'autres compagnons terminé la voie et l'avait nommé "voie Gousseault" en hommage à l'alpiniste disparu. Bien sûr le matériel et les techniques utilisés à l'époque ne sont pas comparables à celles d'aujourd'hui. Pourtant, la voie n'a été répétée pour la première fois que des décennies plus tard. Et elle reste aujourd'hui l'apanage des cordées d'élite.

La cordée Billon-Védrines photographiée dans la voie Gousseault-Desmaison par Seb Montaz - ©Montaz-Rosset Studio - Montagne en Scène

Cette ligne n'avait encore jamais été gravie à la journée en hiver. "Les ascensions hivernales m'ont toujours fait rêver, explique le guide haut-alpin Benjamin Védrines. C'est pour moi l'apothéose de pouvoir maîtriser cet alpinisme hivernal dans ces faces Nord hautes de plus de 1000 mètres. Et puis il y a aussi la beauté de ligne : elle prend des rampes évidentes, et quand on est alpiniste on aime bien tout ce qui est évident et qui n'est pas facile - quand on veut faire des choses d'envergure. Et là cette voie coche pas mal de cases parce qu'elle est à l'aplomb de la Pointe Walker (le point culminant des Grandes Jorasses) et qu'elle utilise les fragilités, les évidences de la face... Et en plus de tout ça il y quand même l'histoire autour de ce drame de 1971."

Partis sans matériel de bivouac

Après environ 4 heures d'approche à skis de randonnées et une heure de pause au pied de la paroi pour faire de l'eau, les deux alpinistes ont attaqué la voie avec, en plus du matériel d'escalade, le minimum syndical. "On avait une grosse doudoune par personne, détaille le Drômois Léo Billon, grimpeur d'élite au GMHM (Groupe Militaire de Haute-Montagne); une pharmacie, nos 4,5 litres d'eau et notre nourriture pour la journée. Effectivement on n'a pas de marge, pas de droit à l'erreur ; c'est un pari risqué." Partis sans matériel de bivouac, les deux compères n'avaient d'autre choix que de terminer l'ascension dans la journée. Mais ils savaient où ils mettaient les pieds. "En 2018, se souvient Benjamin Védrines, on a fait la première hivernale à la journée de l'éperon Cassin à la pointe Walker (toujours en face Nord des Grandes Jorasses, ndlr) avec Seb Ratel et Léo Billon, et on avait pris notre bivouac dans le sac à dos, notre duvet, etc. On était arrivés à 17h au sommet après 12 heures d'ascension. On s'était dit que la prochaine fois on enlèverait les 2 kilos en trop ! Là on s'est dit: cette fois-ci, on enlève le duvet !" Léo Billon et Benjamin Védrines ont grimpé toute la voie crampons aux pieds ; sur la glace comme sur le rocher. Pour le reste ils ont utilisé les piolets ou les mains - avec ou sans gants. Le tout avec une parfaite maitrise du sujet.

"Une composition musicale parfaitement orchestrée"

Il ne leur a fallu que 9h10 pour escalader l'immense muraille de la face Nord ! C'est ce que la cordée est réglée comme du papier à musique. Ces deux-là se connaissent parfaitement, et depuis longtemps. Leur amitié s'est forgée sur les bancs - ou plutôt lors des sorties ! - du lycée de Die (Drôme), section sports nature. Benjamin Védrines : "ça a été une sorte de composition musicale parfaitement orchestrée, on a passé un bon moment et ça , c’est grâce aussi à tout le tout le bagage technique et l’expérience qu’on a pu acquérir au fur et à mesure des années, notamment l'année dernière lors de la trilogie des directissimes Jorasses-Eiger-Cervin. "

À réécouter Podcast Ciné Montagne : le mythe des 3 faces Nord

Même sentiment de plénitude chez Léo Billon : "c'est vraiment un voyage, en une seule journée on a l'impression d'en vivre plusieurs et le soir à la pizzeria à 20h30, on a du mal à réaliser d'où on vient. C'est assez grisant ! Toute la journée il n'y a vraiment eu aucune anicroche, ça s'est déroulé comme dans un rêve, voire mieux ! C'était assez hallucinant". "Pour nous, alpinistes de la nouvelle génération, on a à cœur d’essayer de faire des choses qui n’ont jamais été faites, explique Benjamin Védrines. C’est un peu notre manière d'apporter notre pierre à l’édifice et de casser des barrières psychologiques comme ont pu le faire certains de nos aînés comme Ueli Steck ou Patrick Bérhault, etc. Nous on a envie de marquer un petit peu notre temps et là c’était une manière de le faire parce que ça comprend quand même des paramètres qui sont nouveaux, qu’on ne connaît même pas nous-mêmes : on ne savait pas comment on allait réagir pendant l’escalade avec une longue approche, une longue voie, et puis un long retour... Donc peut dire qu’on a traversé le massif du Mont-Blanc en largeur ! C'était un peu le but, et le faire par une voie mythique."