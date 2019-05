A 100 ans, Lucette a une pêche d'enfer

Lucette ne rate jamais une occasion de faire la fête. Ce mardi, à la résidence la Grande terre de Charleville-Mézières, elle a fêté ses 100 ans.

Pour l'occasion, Lucette a revêtu son chapeau de cow-boy rose et elle nous a raconté quelques moments de sa vie.

Une vie bien remplie

Lucette est née le 19 mai 1919, elle est l'aînée d'une famille de 8 enfants. Toute sa vie elle l'a passée en Seine et Marne où elle a été épicière, vendeuse au magasin Le Printemps. La centenaire a commencé à travailler très tôt, à l'âge de 16 ans, c'était aux postes et télécommunications (PTT) , pendant la guerre.

Les enfants de Lucette vivent aujourd'hui aux Etats Unis et en Espagne et son petit-fils en Thaïlande. "Heureusement qu'il y a le téléphone et même le smartphone, ça m'intéresse ça! "

Lucette est , en effet, à la pointe de la technologie car pour son anniversaire, elle a reçu une tablette tactile.

Lucette a soufflé ses bougies pour ses 100 ans © Radio France - Alexandre Blanc

"J'ai eu une belle vie, avec du mal, du mieux, de la tristesse, des joies, j'ai eu une vie merveilleuse, un entourage sensationnel, des frères et soeurs, des amoureux de la vie aussi."

A 100 ans, Lucette n'a pas perdu son sourire, ni son humour et encore moins sa joie de vivre. Et quand on lui demande comment elle a fait pour arriver jusque là, elle répond: "Moi je ne sais pas comment j'en suis arrivée là mais à un moment donné, on a dû me donner un coup de pied quelque part!".

Lucette, une femme vivante, très coquette et qui ne dira jamais non pour pousser la chansonnette ou pour danser une petite java: elle adore ça!