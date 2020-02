À 106 ans, Alberte Bergon est-elle la doyenne de l'Ardèche ?

Ardèche, France

Elle est peut-être bien la doyenne de l'Ardèche. Aujourd'hui Alberte Bergon réside à l'Ephad Sainte-Marie de Bourg-Saint-Andéol, un établissement catholique où on ne lui connaît pas d'aînée dans le département. Elle dort beaucoup tout au long de la journée, parle surtout de son enfance avec une certaine incohérence, mais elle a aussi des moments de lucidité lors desquels elle est capable de reconnaître des membres de sa famille. Son âge respectable ne lui a pas empêché de boire une coupe de champagne pour fêter son anniversaire.

Alberte Bergon rigole entre deux toasts de foie gras © Radio France - Timour Ozturk

Enseignante toute sa vie

Alberte est née à Gras (Ardèche) le 25 janvier 1914. Elle a étudié puis enseigné dans des écoles catholiques de Bourg-Saint-Andéol puis à Vernoux-en-Vivarais. Elle s'est mariée à Adrien Bergon, un militaire originaire de Viviers-sur-Rhône, prisonnier des Nazis pendant cinq ans entre 1940 et 1945. Ils ont eu deux enfants, et ont vécu à Lyon et à Arles où Alberte Bergon a toujours enseigné. Elle a cinq petits-enfants, et onze arrières-petits-enfants.