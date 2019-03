À 116 ans, la doyenne de l'humanité est japonaise

Kane Tanaka a fêté son "titre" de doyenne de l'humanité dans la maison de retraite où elle vit, dans l'ouest du Japon. Le Guinness des Records annonce samedi 9 mars 2019 que cette dame de 116 ans est la personne la plus âgée vivant dans le monde. Kane Tanaka étudie les mathématiques et pratique la calligraphie. Quand on lui demande quel a été le moment le plus heureux de sa vie, elle répond : "Maintenant". Le Japon est connu pour la longue espérance de vie de ses habitants et a été la patrie de plusieurs doyens.

Selon le Guinness, le record de longévité pouvant être prouvé officiellement, tous sexes confondus, reste détenu par la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours. Des chercheurs russes ont récemment mis en doute cette longévité sans réussir à convaincre les experts français qui ont enquête sur le sujet.