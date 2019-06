À 17 ans, il reproduit son lycée du Mans sur le jeu vidéo Minecraft

Le Mans, France

"C'est allé tellement vite, je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages !" L'air timide derrière ses grandes lunettes rondes, Mathis a encore du mal à réaliser son petit succès numérique. "Tout est parti d'un délire entre potes : on s'est dit que ce serait chouette de reproduire notre lycée sur Minecraft [un jeu vidéo de reconstitution grâce à des cubes, ndlr]."

Pendant les vacances de Pâques, le jeune homme, en Terminale S au lycée Touchard-Washington, débute la reconstitution. "Comme la fin de l'année approchait, on s'est dit que ce serait chouette d'avoir un endroit où se retrouver entre copains... Comme au lycée." Quelques-uns de ses amis lui donnent un coup de main pour avancer le projet.

Google Earth, des photos et les plans d'évacuation comme coup de pouce

Il publie une vidéo le 10 juin, sur Twitter, qui devient vite virale : en moins d'une semaine, elle est vue plus de 20 000 fois. "J'ai reçu très peu de messages négatifs, tout le monde me félicite. C'est vrai que je suis content." Le lycée la publie même sur son propre site.

Tout n'est pas encore terminé : les six copains doivent encore finaliser l'intérieur des salles. "L'échelle, c'est très compliqué. Pour l'extérieur, on a beaucoup utilisé Google Earth. Pour l'intérieur, on a pris des photos, on a utilisé notre mémoire... Et les plans incendie, c'est très utile pour la forme des salles !" Le projet marque le pas depuis quelques semaines car "la priorité, c'est le bac".

Une orientation dans l'informatique

À 17 ans, Mathis ne se définit pas comme un grand fan de jeux vidéos, même s'il joue à Minecraft depuis au moins 8 ans. "Mais je suis très créatif, j'ai beaucoup d'imagination", indique le jeune homme, également pianiste et joueur de tennis.

Une volonté de créer qui le pousse vers un DUT Métiers du multimédia et de l'Internet ou une licence Infographie et métiers interactifs. "En y repensant, c'est vrai que ça peut me permettre d'être reconnu dans le milieu. Mais ça ne me sera pas utile parce que je suis sur liste d'attente sur Parcoursup, maintenant c'est à l'algorithme de décider..." 41ème sur ladite liste pour son premier vœu, Mathis s'attend à devoir renoncer au DUT.