A 21 ans il est le plus jeune candidat aux élections municipales en Haute-Saône

Il a grandi à Vellexon, a été à l’école dans la commune, au collège il était délégué de classe, depuis l’âge de 16 ans il est pompier volontaire, Dylan Demarche a décidé de se lancer dans cette élection pour sa commune.

Dans l'équipe sortante, personne ne voulait reprendre le flambeau, il a donc décidé de se lancer.

c'était important que quelqu'un prenne la succession pour la bonne administration de la commune. Et puis il faut dire aussi que aujourd'hui être à la tête d'une collectivité territoriale comme une commune c'est assez compliqué, déjà en terme de temps il faut beaucoup de temps et des compétences, moi étant étudiant en droit, j'ai les compétences pour tout ce qui est droit, droit public notamment. L'important c'est d'avoir le temps, et dans ce domaine tout le monde l'a pas.