A 32 ans, une Cherbourgeoise se prépare à traverser la Manche... à la nage

Son but : traverser la Manche à la nage, entre Douvres et le Cap Gris-nez, en août 2018. Mais pour réaliser cet exploit, l'entraînement est primordial. Alors Lauriane Bonnamant, Cherbourgeoise de 32 ans, s'entraîne quasiment tous les jours. Ce dimanche, elle a testé son endurance en mer.

6 heures et 7 minutes : c'est le temps que Lauriane Bonnamant a passé à nager en mer, au large de Collignon, ce week-end. Un record pour cette Cherbourgeoise de 32 ans, qui lui la met en confiance. En effet, elle s'est fixée un objectif : traverser la Manche à la nage, en août 2018.

Une traversée entre Douvres, en Angleterre, et le Cap Gris-Nez, près de Calais, de 34 kilomètres à vol d'oiseaux, et parfois plus pour les nageurs, qui doivent adapter leur parcours en fonction des vents et des courants. "Il faut savoir que neuf tentatives sur dix aboutissent à un échec", prévient d'emblée Lauriane Bonnamant. Le temps qui se gâte, le corps qui ne suit plus, autant de raison qui expliquent ces abandons.

Pour l'instant, seules trois femmes françaises sont parvenues à réaliser cet exploit. Cette salariée d'Areva espère bien compléter cette liste. Et pour ça, elle le sait, l'entraînement est indispensable. "C'est dur mentalement, j'ai trouvé le temps très long", confie la nageuse, à la sortie de l'eau, le corps encore tremblant, emmitouflée dans son manteau, avec bonnet et écharpe.

Il y a la fatigue physique, l'épuisement, le mal de mer parfois avec les vagues, et puis bien sûr, le froid - l'eau est à 16 degrés au large de Collignon en ce moment. C'est pour cela que les longues sorties en mer sont utiles pour apprivoiser ces conditions extrêmes. Et cela va continuer. "Pendant tout l'hiver, je vais me baigner régulièrement, avec des amis. Sans nager, juste pour le plaisir, et pour que mon corps s'habitue au froid", raconte Laurianne Bonnamant. En parallèle, la nageuse va enchaîner les longueurs en piscine, en s'entraînant quatre à cinq fois par semaine.

Et puis pour préparer se défi, il faut aussi se confronter à la solitude, de nager en mer pendant 7 à 26 heures - le temps mis par les nageurs qui ont traversé la Manche jusque-là. Pendant sa sortie en mer dimanche, la nageuse a pu compter sur ses proches qui, la suivant en bateau, tentent de la divertir, en l'encourageant, lui écrivant des mots sur un tableau velleda, ou s'occupant du ravitaillement.

"Elle n'a pas le droit de s'accrocher au bateau. Alors on lui fait passer des gourdes, des bananes, des pâtes de fruits dans un bidon au bout d'une longue perche", témoigne son papa. Là aussi, la répétition générale a du bon. "La soupe chaude, c'est bien passé, je garde", sourit Lauriane.

Il lui reste maintenant un an pour continuer à se préparer, et à boucler le budget. 14 000 euros en tout, il lui faut encore trouver des sponsors et les deux-tiers de la somme.