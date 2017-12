INSOLITE | A 5 ans, Kenzo part tout seul chercher le Père Noël à Lamballe

Kenzo, 5 ans, est parti de chez lui en douce dimanche matin pour chercher le Père Noël à Lamballe. Heureusement, le petit garçon a été récupérer sain et sauf. L'histoire est racontée par les gendarmes des Côtes d'Armor sur leur page Facebook.

"[MIGNON] Histoire de Noël à LAMBALLE". C'est par ces mots que commence le message Facebook de la gendarmerie des Côtes d'Armor qui poursuit par "l'impatience des enfants à l'approche de Noël est sans limite".

Pourquoi? et bien parce que le jeune Kenzo, seulement âgé de 5 ans, est parti en douce de chez lui très tôt hier matin pour chercher.... le Père Noël. Une quête en pyjama et en chaussons ! Heureusement, une aide-soignante qui se rendait au travail l'a vu marcher au bord de la route et a pu le récupérer et alerter les gendarmes. Il a fallu ensuite pour les gendarmes faire du porte à porte pour trouver la maison du petit Kenzo. Sa maman, qui ne s'était pas encore aperçue du départ de son fils, ouvre la porte, surprise.

Les gendarmes ont rappelé à Kenzo que le père Noël trouvait de toute façon toutes les maisons, et lui ont conseillé de conserver ses rêves de cadeaux bien au chaud dans sa chambre en attendant le 25 décembre.

Capture d'écran de la page Facebook de la gendarmerie des Côtes d'Armor - gendarmerie 22

Une histoire qui est déjà très commentée sur Facebook. Beaucoup d'internautes saluent la réactivité et l'humour des gendarmes des Côtes d'Armor.