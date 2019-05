A 59 ans, un Mayennais participe pour la première fois aux championnats du monde de triathlon

Château-Gontier, France

C'est une grande première pour Christian Beaudouin. A l'âge de 59 ans. Une nouvelle expérience qu'il va savourer à Pontevedra, en Espagne.

Ce samedi, à 10 heures, il s'élancera pour 3 km de natation, 120 km de vélo et 30 km de course à pied à l'occasion des championnats du monde de triathlon dans la catégorie Master : "il n'est jamais trop tard surtout à 59 ans. Mais je ne m'attendais pas à y participer et en équipe de France en plus. C'est vraiment une grosse surprise. Porter le maillot bleu-blanc-rouge, c'est un honneur. Il y a une ambiance exceptionnelle autour de cette discipline".

Pendant plusieurs années, le Mayennais a été un arbitre de football chez les amateurs avant de se passionner pour le triathlon : "j'ai hâte d'y être pour vivre une grande aventure. Je vais souffrir je sais surtout dans la partie vélo".

►►Toutes les infos sur les championnats du monde de triathlon en Espagne ici