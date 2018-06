Dominique Baty, 69 ans, est en train de réaliser un petit exploit. Il va marcher 24 heures autour du lac Kir sans s'arrêter, son défi a commencé ce jeudi à 13 heures et finira donc vendredi 22 juin à la même heure.

Dijon, France

C'est un défi assez étonnant que Dominique Baty compte bien relever sans sponsor et en solitaire. L'homme âgé de 69 ans s'est en effet mis en tête de marcher pas moins de 24 heures autour du lac Kir à Dijon. Il a commencé son défi ce jeudi à 13 heures, et achèvera sa marche folle ce vendredi à la même heure. Et en guise de provisions, Dominique Baty n'a pris que "quelques barres de céréales" !