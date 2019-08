A 72 ans, le DJ Papy Guetta enflamme les soirées du sud de la Sarthe

Jean-Michel Dublanc, surnommé Papy Guetta, continue de faire chauffer les platines CD, à 72 ans. Il fait ça par amour de la musique, mais aussi pour faire plaisir aux gens. Le DJ nous a livré son top cinq des chansons pour relancer l'ambiance en soirée.

Beaumont-Pied-de-Bœuf, France

A 72 ans, Jean-Michel Dublanc n'est pas près de s'arrêter d'animer des soirées dansantes. Celui qu'on surnomme Papy Guetta est disc jockey depuis 1975. Il a commencé en région parisienne, en amateur. Il a fait partie d'une société de sonorisation. La semaine, il travaillait comme chauffagiste. Le week-end, il faisait danser des mariages, des baptêmes ou des bals musettes.

Papy à l'ère Guetta

Lorsqu'il arrive en Sarthe, en 2010, Jean-Michel Dublanc commence à mixer pour le Dinan. Ce restaurant est situé dans sa commune de Thoiré-sur-Dinan. Peu à peu, il se fait connaître dans le sud de la Sarthe. Un jour, il anime un baptême. "On a mis un peu de valse, un peu de tango, un peu de tout quoi", se rappelle le DJ.

"J'ai commencé à mettre de la musique moderne, actuelle. J'ai mis du David Guetta."

Le célèbre artiste français est très populaire auprès de la jeunesse française, à l'époque. Alors les jeunes restent bouche bée et le surnomment Papy Guetta. "Dans la région, c'est resté et tout le monde m'appelle comme ça."

Depuis le début, il mixe avec des CD. Il transporte cinq mallettes et deux grands sacs remplis de CD à chaque show. © Radio France - Clémentine Sabrié

Un DJ à l'écoute des demandes

Marie a choisi Papy Guetta pour son mariage, samedi 24 août, après l'avoir croisé à plusieurs événements. "Il a toujours réussi à mettre de l'ambiance dans les soirées où on était conviés", souligne-t-elle. Elle apprécie son sens de l'écoute. Une qualité essentielle pour le DJ sénior. "Il y a deux chose qui comptent dans notre métier de DJ, c'est de bien connaître la musique, de l'avoir en tête, ce qu'on veut passer et de faire plaisir aux gens et d'aimer les gens", explique-t-il.

C'est pour ça qu'il ne rechigne pas à passer plusieurs fois le Madison dans la même soirée. "Le Madison dans les soirées c'est primordiale. Un DJ qui ne met pas le Madison, il faut qu'il reste chez lui", rigole-t-il. Mais il n'y a pas que cette dans pour faire danser les foules, Papy Guetta nous a confié son top cinq des chansons pour faire repartir l'ambiance.

TOP 5 des chansons pour relancer l'ambiance, selon Papy Guetta