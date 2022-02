À 73 ans, ce bijoutier de Rouen cartonne sur TikTok

Un bijoutier de Rouen âgé de 73 ans s'est lancé sur le réseau social TikTok début février, avec l'aide d'un étudiant en école de commerce. Les vidéos de Michel Bouadana ont rencontré de plus en plus de succès, lui conférant une petite notoriété sur le réseau et dans la vie réelle.

Il commence à "percer", comme disent les jeunes ! Un bijoutier rouennais de 73 ans s'est lancé début février sur TikTok, ce réseau social très populaire chez les adolescents, qui propose de courtes vidéos divertissantes à l'utilisateur, en fonction d'un algorithme.

Michel Bouadana, Tiktokeur débutant mais bijoutier aguerri, détaille dans ses vidéos les produits et bons plans de sa minuscule boutique de 16 mètres carré. Baptisée "Coralie B" en hommage à son épouse, la petite échoppe est remplie de montres et de bijoux fantaisie. La particularité de la boutique, à la déco baroque et subtilement kitsch, est de pratiquer des rabais toute l'année, ce qui attire les clients à petit budget et les étudiants fauchés.

"Martin m'a propulsé dans le monde de TikTok !"

C'est ce qui a séduit Martin, derrière la caméra et à l'origine de compte TikTok. Ce garçon de 20 ans est étudiant en école de commerce à Rouen, passionné d'horlogerie et toujours à l'affût de bons plans. Il a lui même un compte TikTok où il parle d'horlogerie. Il a eu un coup de cœur pour Michel.

Le bijoutier se souvient bien de leur rencontre : "Martin est venu avec son amie m'acheter une montre et il est revenu me voir en me disant 'j'ai envie de communiquer sur vous', j'ai dit ok !" Michel est plutôt du genre curieux. Il a commencé à travailler à 13 ans et ça fait 20 ans qu'il vend des bijoux, alors il n'a pas été difficile à convaincre. Il a d'abord accepté une première vidéo filmée par Martin.

"Martin m'a dit que si la vidéo faisait 3.000 ou 5.000 vues, ce serait déjà bien", raconte le bijoutier, "mais moi, en fait, les vues, c'est rien pour moi, j'en sais rien, je suis un peu d'une ancienne génération et en fait, il m'a propulsé dans ce monde, malgré moi ! Mais j'en suis très content car c'est agréable d'avoir un peu de reconnaissance pour ce qu'on fait."

"Les personnes âgées, c'est ce qui fait le plus de vues !"

La sauce a pris. Michel le septuagénaire a la cote sur ce réseau social trusté essentiellement par des jeunes, voire des très jeunes, mais c'est normal, explique Martin : "J'avais déjà vu des personnes âgées sur TikTok et c'est ce qui fait presque le plus de vues !" Et puis Michel est un personnage "intéressant à écouter" et qui aime cerner la personnalité de ses clients. Surtout, il a fini par prendre conscience de la visibilité que pouvait lui apporter TikTok, expose Martin : "Pour Michel, il a fallu un déclic pour se rendre compte que les vidéos fonctionnaient bien ! Pendant mes vacances, il m'a appelé pour me dire que des jeunes l'avaient reconnu dans la rue à une heure de Rouen et avaient pris des photos avec lui !"

L'épouse de Michel, Coralie, n'est pas familière de TikTok non plus mais elle trouve l'idée originale : "Avoir créé ce compte, c'est original car on revoit le visage du patron, on s'y habitue et c'est un visage qui devient familier !"

"Je ne suis pas devenu millionnaire mais j'ai eu un premier client TikTok !"

Et, est-ce qu'en deux semaines, ce compte TikTok a attiré de nouveaux clients ? "Pour le moment, ça vient d'éclater, c'est jeune", tempère Michel, "je ne suis pas devenu millionnaire et je n'ai pas 300 clients par jour de plus !" Mais Michel se souvient parfaitement du premier client TikTok : "C'était pour la Saint-Valentin, un petit jeune de 21 ans venu acheter une montre pour sa copine et ma fille de 21 ans était là aussi, et j'ai bien vu que le jeune homme venait ici avec un œil un peu averti, comme s'il connaissait la boutique !"

Ce père de famille, quatre enfants et deux petits-enfants, est partant pour aller plus loin. Martin aimerait le faire participer à un live où il répondrait en direct aux questions des clients car "il y a une demande" autour de cette nouvelle façon de faire du commerce, assure Martin, qui voudrait aussi créer un site de vente en ligne pour la boutique.