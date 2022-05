A 75 ans, ce cowboy des temps modernes parcourt la France et la Creuse à cheval

Avec son chapeau de cowboy, sa selle western et ses jambières en cuir, François Léveillé attire tous les regards. Ce Lucky Luke à la barbe blanche et au grand sourire se décrit comme un "papy aventurier". Habitant du Cher, ce retraité se promène en deux chevaux... au sens propre. Il se lance régulièrement dans des randonnées équestres itinérantes. Sa dernière échappée l'emmène sur les routes de Creuse.

J'aime l'aventure malgré mon grand âge

Impossible de le manquer si vous croisez sa route : François se promène avec deux chevaux, un noir et un blanc. Il monte sur le premier, Jobello, et le second Pacco porte ses bagages. Le soir, il bivouaque ou dort dans un gîte une fois que ses deux compères ont été nourris, abreuvés, et sont bien installés dans un parc électrique. "J'ai visité une partie de l'Europe comme ça, je suis un retraité heureux, j'aime l'aventure malgré mon grand âge !", rigole-t-il.

Ses deux chevaux s'appellent Pacco (à gauche) et Jobello (à droite). © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Hors des sentiers battus

Tous les trois se promènent cinq à six heures par jour. Pas question de leur parler de kilomètres : ils avancent selon leurs envies, au gré des rencontres. Ils sont arrivés en Creuse le week-end du 8 mai et ont dormi à Saint-Goussaud samedi. Leur itinéraire les emmène ensuite à Bénévent-l'Abbaye, Saint-Vaury, Anzême, Champsanglard et Chéniers avant de quitter la Creuse pour rejoindre Aigurande (Indre).

Ces randonnées sont une ode à la lenteur et à la découverte : "Je prends mon temps et c'est très bien comme ça. Je vois le paysage, je rencontre les gens et je peux causer avec eux, raconte François. Si vous passez au galop vous ne voyez personne, c'est comme en voiture si vous prenez l'autoroute ! Là, je sors des sentiers battus."

François Léveillé n'était pas passé en Creuse depuis six ou sept ans, et il se régale : "C'est un joli pays. Depuis la dernière fois, le nombre de chemins et d'itinéraires a explosé, aussi bien vélo que piéton ou équestre, c'est merveilleux. Vous avez beaucoup de chemins sous le soleil, c'est ombragé, on ne peut pas être mieux, c'est mieux que la Beauce !"