A 75 ans, il va réaliser un saut de l'ange à 16 mètres de haut à Saint-Cyr-sur-Mer

Certains organisent une soirée entre amis, une sortie au resto ou un petit voyage... Jean-Michel Beaujon lui, va fêter ses 75 ans ce samedi, en s'élançant pour un saut de l'ange à 16 mètres de hauteur, depuis le rocher de La Galère à Saint-Cyr-sur-Mer. Ce n'est pas une première pour le président depuis une trentaine d'années de l'association des Intrépides de Cassis, spécialisée dans des plongeons de haut vol, dans un cadre humanitaire. On l'appelle même "le Cassidain volant", lui qui s'est envolé déjà plus de 2500 fois pour venir en aide à des enfants en difficulté ou handicapés par exemple.

Un hommage à son père spirituel, l'Abbé Simon

Ce samedi à 16 heures, il a fait le choix de s'élancer du haut du rocher de La Galère, en hommage à celui qu'il appelle son "père spirituel", Robert Simon, baptisé "l'Abbé Volant". Ce professeur avait de son vivant effectué pas moins de 130 plongeons à 35 mètres de hauteur, toujours à des fins humanitaires, en France et dans le monde. Le lieu n'est pas choisi par hasard : "je vais plonger le jour de mes 75 ans à une hauteur de 16 mètres et l'Abbé Simon avait accompli son dernier plongeon à 74 ans à 16 mètres également", explique Jean-Michel Beaujon. "J'ai fait le choix du rocher de La Galère car c'est ici que l'Abbé qui officiait à Sainte-Anne du Castellet s'y est entraîné tous les week-ends pendant plus de 50 ans et y a formé un grand nombre de plongeurs dont je fais partie".

Originiaire de l'Allier, Jean-Michel a 22 ans lorsqu'il rencontre l'Abbé en 1969. Rapatrié d'Algérie quelques années auparavant, le jeune homme un peu perdu était en train de basculer dans la délinquance. C'est à moment là que sa route le mène dans une salle de yoga où enseigne l'Abbé Simon. Avec lui, il réalise son premier plongeon à 12 mètres.

"L'Abbé Volant est devenu mon père spirituel", raconte Jean-Michel Beaujon, "c'est mon père d'adoption, je le voyais tous les week-ends, on plongeait et c'est lui qui m'a formé (...) j'ai plongé avec lui pour ses 74 ans à Port-Miou, c'est pour cela que je veux lui rendre hommage pour mes 75 ans, 22 ans après son départ".

Aujourd'hui à la retraite, celui qu iétait notamment éducateur sportif, est loin d'être inactif. "Je travaille six jours sur sept !". Il intervient dans les maisons de retraite avec une méthode de gymnastique d'éveil incluant du taï-chi, Chi Gong et Yoga notamment. Il est également coach dans une salle de musculation à Cassis et continue lui-même de s'entraîner, avec une grande place accordée à la méditation.

"Bien sûr qu'on a toujours un petit peu peur, heureusement, on a une appréhension"- Jean-Michel Beaujon

Une grande place accordée à la méditation

Evidemment ce plongeon n'est pas sans danger, mais "je suis préparé", affirme Jean-Michel Beaujon. "Bien sûr qu'on a toujours un petit peu peur, heureusement, on a une appréhension (...) mais ce n'est pas la hauteur qui est une difficulté, c'est surtout l'âge !". Vélo, natation, Chi Gong, Taï chi... le plongeur s'entraîne toujours deux heures par jour. "Travail des articulations, des tendons, des muscles... mais le plus important c'est l'image mentale positive à l'intérieur de soi".

Pour lui, la méditation "surpasse beaucoup de choses". C'est pour cela que quelques minutes avant le saut, il s'isolera quelques instants pour faire le vide. "On a le coeur qui palpite, on est stressé, on sent ses muscles tendus donc je m'en vais cinq-six minutes sur un petit côté, je respire, je ralentis mes pulsations cardiaques, je détends mes muscles... et là tout d'un coup le troisième chakra au niveau du ventre s'ouvre. En quelques secondes, c'est fini, je suis dans mon monde, et je fais mon plongeon".

Ce samedi, Jean-Michel Beaujon ne battra son record personnel d'un plongeon à 32 mètres 50 réalisé à Cassis, mais ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, "le Cassidain volant" rend hommage à son mentor, l'Abbé Simon, qui jusqu'à aujourd'hui détient le record du monde en terme d'âge pour un plongeon de haut vol, à 74 ans. Jean-Michel en aura 75 ce samedi à 16 heures quand il s'envolera du haut du rocher de La Galère.