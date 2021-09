A 76 ans, la Jocondienne Anne Maubert réalise son rêve de faire du théâtre d'improvisation

"Je suis une femme heureuse !". Grand sourire et émue, Anne Maubert vient de réaliser son rêve : monter sur scène pour faire du théâtre d'improvisation. Un rêve devenu réalité à 76 ans, grâce à l'opération "Rêves de seniors", lancée par l'entreprise Silver Alliance. La Jocondienne a pu participer ce samedi à un atelier mené par la Ligue d'improvisation de Touraine, au théâtre de l'Ante à Langeais.

"Une occasion inespérée"

"La vie ne s'arrête pas à 70 ou 80 ans. Je ne vois pas la vieillesse comme ça. Il faut avoir des projets et des rêves toute sa vie, à n'importe quel âge ", affirme la retraitée. "J'ai travaillé toute ma vie, j'ai mis quelques années à me remettre de la maladie... Donc là, c'était une occasion inespérée !" Une occasion qu'elle a su saisir pour se lancer sur scène et donner la réplique aux autres participants.

Elle découvre alors les coulisses, après avoir été spectatrice. "J'ai assisté à plusieurs matchs d'impro et je m'y suis retrouvée. Je trouve la façon d'enchaîner les mots passionnante. C'est une belle façon de s'exprimer !". "C'était vraiment un plaisir de l'avoir avec nous", sourit Allison Pirès qui anime l'atelier. "En jeu, il n'y a pas d'âge, on peut incarner tous les personnages et on peut vivre tous ensemble des histoires assez incroyables".

Réaliser ses rêves à tout âge

Pas d'âge non plus pour réaliser ses rêves. C'est le message que veut faire passer l'entreprise Silver Alliance, en contrecarrant les idées reçues. "Ce n'est pas parce qu'on est retraité qu'on est en retrait de la société. Au contraire, c'est comme une seconde vie", explique Céline Fiaudrin, responsable de "Rêves de seniors".

L'opération permet donc à des personnes de plus de 60 ans de franchir le pas. Anne Maubert est la septième rêveuse sélectionnée à réaliser son rêve. D'autres ont ainsi sauté en parachute, monté en haut d'une grue ou rencontré leur idole. Vous pouvez tenter votre chance, en remplissant le formulaire en ligne sur le site de "Rêves de seniors". Peut-être que vous aussi, vous réaliserez votre rêve.