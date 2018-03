Tournon-Saint-Pierre, France

La petite maison de Jacques Lacour, à Tournon-Saint-Pierre (Indre-et Loire), à la frontière de l'Indre, compte plus de vélo que d'habitants...

Ce fana de la petite reine les chouchoute, ses trésors, et en use le caoutchouc a raison de "200, 250 kilomètres par semaine... Je vais m’entraîner au vélodrome de Descartes (37)à vélo et puis je rentre. Je fais aussi de la route..."

Amateur depuis toujours, il se souvient, forcément de sa toute première bicyclette, un vélo rouge Peugeot offert par ses parents quand il avait 13 ans pour le récompenser de son certificat d'étude

On vivait à Orléans. Quinze jours après avoir reçu ce vélo, on est parti chez une tante qui vivait à Paris et on est rentré le lendemain : 240 km en deux jours à 13 ans et demi !

Depuis, Jacques Lacour enchaîne les courses en plus de son travail à l'usine. "J'étais métallurgiste... Les weekends, je prenais mon vélo, je faisais 60 kilomètres pour participer à une course, je prenais le départ, et puis je rentrais le soir..."

Rapporter le titre à la France

Certes, il n'a pas un grand nom, de ceux que se murmure les mômes en rêvant d'exploit et de tour de France, mais il a la classe des champions et l'enthousiasme d'un jeune coureur. Il a aussi, dans un coin du salon, des cartes postales de lui, enfourchant son vélo Peugeot, du temps où il était professionnel indépendant.

Le record du monde de l'heure est détenu par un canadien. Je me suis dit que j'aimerais bien rapporter le titre à la France. Il a fait 39 km et 40 mètres en une heure. C'est battable !

Alors, depuis un an, Jacques Lacour s'entraîne, coaché par sa kinésithérapeute, Corinne Beaufils-Simon, qui exerce au Blanc. En 22 ans de carrière, elle n'a jamais vu cela : "Lui s'occupe de la machine, moi du corps. Et il n'a pas le corps d'un homme de 80 ans !" Une kiné qui a dû potasser le sujet

Je ne connaissais rien au vélo ! J'ai appris que sur ce type de pratique, les fesses sont plus hautes que les épaules par exemple. Il faut donc travailler les muscles fessiers pour la souplesse. J'ai aussi appris que les bras servaient à propulser le vélo. On fait beaucoup d'étirements, on travaille ensemble la préparation musculaire. Il a un mental incroyable !

Pour réussir son pari, Jacques Lacour est à la recherches de sponsors.

Un fan club familial

Henriette, l'épouse de Jacques, est aussi sa première fan. Elle l'accompagne parfois en VTT son champion dans les côtes le long de la Creuse. Et évidemment, elle sera aux premières loges le 21 juin, à Bordeaux, pour encourager son champion.

J'ai louer le vélodrome de Bordeaux pour 2 heures, le matin du 21 juin. Il y aura 7 juges pour valider le record. _Ils vérifieront la machine et j'aurais des contrôles antidopage_. Ensuite, une heure d'échauffement, puis une heure pour essayer de battre le record.

Sur les bords de la piste, il y aura aussi les enfants, petits enfants et arrières petits-enfants de Jacques.

Ils m'ont dit, même si tu gagnes pas, on sera fiers de toi. Ca m'a énormément touché...

Jacques qui prévient : cette fois, il s'attaque au record sur la tranche 80-84 ans. Mais il donne déjà rendez-vous dans 10 ans, pour la tranche 90-94 ans.

En ligne de mire, pourquoi pas, le record de l'incroyable Robert Marchand, titulaire du titre sur la classe d'âge... 105 ans et plus...