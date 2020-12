A 81 et 65 ans, ces deux loirétaines passent un examen d'orthographe !

Michelle Brûlé et Florence Chaubert, deux amies passionnées d'orthographe, ont décidé de passer un examen d'orthographe plutôt réservé habituellement aux demandeurs d'emploi et aux étudiants, le certificat Voltaire, au Centre de Formation de Saint Paul Bourdon Blanc . Un défi qu'elles se sont lancé.

Michelle Brulé raconte volontiers que, petite, elle n'était vraiment pas bonne en orthographe : "quand je rentrais de l'école, mon père me demandait combien j'avais fait de fautes, et je prenais des raclées". Mais alors que s'est-il passé, pour cette habitante de Saint Cyr en Val, qui aujourd'hui fait des dictées au niveau très relevé, et qui pourtant n'a jamais passé d'examen, rien que le certificat d'études ?

Michelle, qui travaillait à la récolte de framboise, raconte qu'elle a longtemps fait du soutien scolaire, pour ceux qui en avaient besoin, que c'est là qu'elle a appris les règles. Et puis c'est devenu une passion. Devenue présidente de son club du troisième âge à Saint Cyr en Val, elle tombe sur une dictée organisée pour les adhérents. Dans le village, puis dans le canton, puis dans le département : "bon là, vu mon niveau, je me suis ramassée" confie-t-elle en riant.

S'inscrire au certificat Voltaire, un défi

La passion ne la quitte plus, et elle la transmet à son amie Florence Chaubert. Elle, c'était plutôt la bonne élève, l'intello. Et elle n'a -que- 65 ans. Elle redécouvre les dictées, l'orthographe, "mais le niveau est bien plus élevé que ce qu'on faisait à l'école". Les concours sont nombreux, et le club de Saint Cyr en Val en a fait sa spécialité.

Les deux amies, comme un défi, ont décidé de s'inscrire au certificat Voltaire, une certification qui permet d'afficher son niveau d'orthographe quand par exemple on est à la recherche d'un emploi, ou bien quand on est étudiant.

Quelques uns des autres candidats du jour © Radio France - Anne Oger

Lorsqu'elles se sont inscrites, Catherine Audubon, la responsable du Centre de Formation des Apprentis de Saint Paul Bourdon Blanc, à Semoy, a été plutôt étonnée : "c'était la première fois que j'inscrivais des personnes aussi âgées, enfin si je peux me permettre... Mais c'est bien, et je pense que ça peut motiver les plus jeunes".

Résultats en 2021

Dans la salle d'examen, les candidats ont différents profils, différents âges. Mais les deux amies sont les plus âgées, c'est certain. Elles ne s'alarment pas, et ressortent heureuses : "la dictée c'était vraiment facile" commente Michelle. Le reste de l'épreuve, dans laquelle il faut repérer les fautes, lui a posé quelques problèmes, mais elle vise, bien sûr, le niveau le plus élevé. Résultat dans deux ou trois semaines.