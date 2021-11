A 84 ans Roland Denaene tient toujours son salon de coiffure à Vieux-Condé

Depuis près de 70 ans, Roland manie les ciseaux et les peignes dans le salon de coiffure familial plus que centenaire qu'il a hérité de son grand-père. Tous les jours il reçoit encore une dizaine de clients, et le maître coiffeur ne compte pas prendre sa retraite.