À 86 ans, Jean-Pierre recherche son coup de foudre rencontré dans le bus

Paris, France

Il n'a pas pensé à prendre son numéro de téléphone, alors Jean-Pierre se démène pour la retrouver : la "jolie dame du bus 46" rencontrée le mardi 20 août, sur le trajet entre la gare du Nord et le château de Vincennes à Paris. Un après-midi où ces deux octogénaires, nés à un mois d'intervalle ont échangé sur leurs vies mais pas leurs noms ni leurs adresses.

"J'ai raté le coche"

"Au lieu de descendre à Faidherbe pour rattraper mon bus 86, j'aurais du aller jusqu'à Reuilly Diderot pour faire plus ample connaissance et échanger nos numéros de téléphone." écrit Jean-Pierre sur une lettre, photocopiée en 25 exemplaires, et qu'il affiche sur les abribus après chaque nettoyage en espérant qu'elle la voit.

"Je suis tombée sous le charme de cette jolie dame [...] et j'aimerais bien vous rencontrer de nouveau, si vous le désirez aussi bien sûr" - Jean-Pierre

Depuis, sa lettre a touché les habitants du quartier qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Les internautes attendent maintenant que la magie du web opère, et Jean-Pierre lui aussi croise les doigts.