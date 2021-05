A 88 ans, Gilbert Bourdon est le plus ancien abonné du HAC

Il ne faut que quelques pas dans la maison de Gilbert Bourdon pour déjà apercevoir un gobelet au couleur et au logo des Ciel et marine. "Attendez de voir mon armoire", nous souffle-t-il avant de se diriger dans sa chambre. Et là, la caverne de Gilbert Bourdon regorge de trésors du club doyen du football français. Il a toujours supporté le HAC contre vents et marées.

Le HAC, une passion familiale

"Voici le maillot du HAC, j'ai 6 ou 7 écharpes, la casquette, le chapeau", décrit-il. Tout porte les couleurs de son club favori. Celui pour lequel il est tombé amoureux dès les années 1950. A 14 ans, il découvre la Cavée Verte et là c'est le coup de foudre amoureux et footballistique. "Il y avait une bonne ambiance à la Cavée Verte, c'était fantastique, notamment quand on a gagné la coupe de France en 1959 face à Sochaux. Le Havre était en liesse", raconte-t-il.

Les coupes, la montée en Ligue 1, lui et son Eric ont tout vécu. Parce que oui, être supporter du HAC, c'est une histoire de famille. "J'ai joué au HAC, j'ai commencé à 9 ans. J'ai joué jusqu'à 20 ans. J'ai eu Jean-Pierre Louvel comme entraîneur du HAC et puis mon père m'a suivi quand j'étais jeune. Il m'a amené au stade, en déplacement et depuis on est Ciel et Marine", se souvient Eric, 62 ans.

Il suffit de regarder la petite boîte que garde précieusement Gilbert pour s'apercevoir de l'importance du club doyen dans la famille. Dans cette dernière, toutes les cartes d'abonnement de Gilbert mais aussi des photos mythiques, la plupart dédicacées par des joueurs du HAC. "Denis Bourdon, Bruno Bansaye, Differding...", décrit sur une des photos Eric.

Cette passion du HAC, ils la partagent entre père et fils depuis des décennies. Ils ne loupent aucun match, que ce soit au stade ou à la radio. "J'écoute France Bleu quand je ne vais pas au stade", sourit Gilbert Bourdon. "Je mets mon casque et j'écoute jusqu'à la fin".