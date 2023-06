À 9 ans, le jeune palois Marc Llari, champion du monde d'échecs, va affronter des centaines d'écoles !

Une passion qui a démarré à l'âge de 2 ans et demi !

Ce jeune Palois a démarré la pratique des échecs avec son papa ! De la patience, de la concentration et de la mémoire sont nécessaires pour être un bon joueur selon Marc.

(Re)découvrez son parcours, ses trucs et astuces pour devenir le meilleur, ses plus belles rencontres à travers le monde et sa partie la plus longue dans avec l'interview ci-dessous.

Un concours inédit !

Ce mardi, Marc va jouer face à 850 écoles partout en France, il jouera une partie simultanée en ligne contre les écoles du dispositif Class'Échecs . Toutes les écoles inscrites pourront voter, et choisiront collectivement les coups joués. La partie sera commentée en direct et diffusée sur les réseaux sociaux de la Fédération Française des Echecs , et vous pourrez regarder la vidéo de l'événement en replay.

Marc Llari contre les écoles de France

Comment va se dérouler l'évènement ? Nous avons rencontré Eloi Relange, Président de la Fédération Française des Échecs.

