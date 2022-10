À 91 ans, Yvette saute à l'élastique pour Octobre rose

"J'ai un petit grain de folie !" sourit Yvette Monié. À 91 ans, cette habitante de Torcé-en-Vallée ( Sarthe ) a sauté à l'élastique depuis le viaduc de Saint-Georges-le-Gaultier . Un plongeon de 45 mètres aux couleurs d 'Octobre rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

"Elle n'a même pas crié"

Cette cause la touche personnellement : "J'ai des amies qui sont ou on été touchées par cette maladie et qui s'en sont pas sorties" et qui s'en La nonagénaire s'entraîne depuis septembre : c'est son quatrième saut. "Il faut se raidir et se cambrer le plus possible, comme si on se jetait sur un matelas", explique Yvette pendant que François, le moniteur, la prépare.

Son ami et voisin Michel Chauteau la regarde sauter d'en bas. "Elle n'a même pas crié, observe-t-il. Il y en a beaucoup qui crient." Il est admiratif, mais ne se lancerait pas à sa place. "Je vais attendre d'avoir son âge pour le faire, plaisante l'homme de 82 ans. Elle est terrible, il faut la freiner !"

Un peu tard pour ça. Yvette a déjà un nouveau défi en tête : sauter en parachute, et si possible avant 2023.

Selon Santé Publique France, 2,7 millions de femmes ont effectué une mammographie de dépistage organisé en 2021. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2020.