À 94 ans, elle conduit toujours sa Peugeot 203 de 1954 près de Lisieux

Norolles, France

Lorsque l'on pousse les portes du garage d'Yvonne Abgrall, on a l'impression de trouver un trésor. Une magnifique voiture noire, une Peugeot 203 achetée il y a 65 ans 635 000 francs. Pour la démarrer, il faut ouvrir le capot. "Il y a un coupe-batterie là, montre la retraitée, le contact est mis. Et puis il faut faire un appel d'essence parce que la pompe se désamorce." Des manipulations simples pour Yvonne Abgrall, "c'est simple comme tout, il n'y a rien d'électronique ! Rien !"

La conductrice monte facilement dans son bolide, qui démarre après deux essais. Quand on lui demande si sa voiture est comme neuve, Yvonne Abgrall répond, "elle est comme moi !" Sa vieille Peugeot n'a évidemment pas la direction assistée, l’automobiliste âgée de 94 ans est donc habituée à manier son volant avec force. "C'est dur à conduire, maintenant avec votre petit doigt, vous conduisez votre voiture mais celle-ci, pour braquer... Oh, il ne faut pas faire essayer de faire un créneau avec !"

La ceinture de sécurité ? Je m'en fous !

L'ancienne laitière se servait de sa Peugeot 203 pour livrer son beurre lorsqu'elle était en activité. Aujourd'hui, elle se rend à Lisieux pour faire ses provisions deux fois par mois et pas question de changer d'automobile. "J'ai peur dans les voitures récentes, confie la nonagénaire, ce n'est pas solide. Alors que la mienne, n'allez pas essayer de l'embrasser, c'est du costaud ! Je me sens sûre de moi, en sécurité." Même sans ceinture ? "Ça, je m'en fous !"

Si Yvonne Abrall reste très dynamique et pétillante, la voiture, elle, a donné quelques signes de fatigue il y a quelques mois. Elle n'a pas réussi à passer le contrôle technique du premier coup. Et cela a beaucoup inquiété la conductrice sénior. "Après le contrôle, elle a été déposée au garage pour la réparation. Et de savoir que j'étais dépendante, ça ne me convenait pas. Tout le monde était à mes petits soins, venait me chercher mais moi j'aime bien être indépendante, aller où je veux, rentrer quand ça me plaît."

Yvonne Abgrall, 94 ans, tient son permis de conduire datant de 1952 © Radio France - Marcellin Robine

Avec ses 145 000 kilomètres au compteur, la Peugeot 203 d'Yvonne Abgrall a encore de beaux jours devant elle. La titulaire du permis de conduire depuis 1952 connaît ses limites, c'est elle qui prendra la décision d'arrêter de rouler. "Faut être prudente et savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut plus." En attendant, Yvette a encore de nombreux trajets à faire, à commencer par celui qu'elle réalisera pour ses 95 ans, dans quelques jours, le 23 septembre.