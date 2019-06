A Ahuy, des carpes font pousser des légumes

L'ESAT mutualiste "Le Mirande" à Ahuy a inauguré le 14 juin de nouvelles installations. Il s'agit d'une activité d'aquaponie, un mode de culture écologique. Sous une serre, on cultive des légumes alimentés par l’eau d’un bassin plein de carpes Koï.

« Tout le monde s’attendait à trouver des poneys et de l’eau ! » s’esclaffe Rachel Français, la directrice de l’ESAT « Le Mirande » à Ahuy. Il faut dire que le nom de la nouvelle activité inaugurée sur le site, prête à confusion. L’aquaponie est en fait un terme qui mélange aquaculture et hydroponie, culture hors-sol irriguée par une substance nutritive.

Symbiose entre poissons et plantes

Ce mode de culture écologique et innovant nécessite une serre, un bassin, et des tables de culture où poussent des plantes. C’est la société dijonnaise Urbanleaf qui a mis en place ces équipements. Marie Fiers, sa dirigeante, explique le principe de l’aquaponie : « les déjections des poissons, dissoutes dans l’eau, vont être amenées aux plantes pour les nourrir. En même temps, les plantes vont filtrer l’eau qui ensuite retourne dans le bassin ».

L'eau circule entre les plantes et le bassin où vivent 30 carpes Koï © Radio France - Jacky Page

Sur ce site de l’Établissement et Service d'Aide par le Travail, les travailleurs handicapés sont employés à des travaux d’entretien d’espaces verts, peinture et rénovation. Ils peuvent donc dorénavant y ajouter la culture de légumes, tomates, poivrons, aubergines, et plantes aromatiques, comme la menthe.

Un outil pédagogique

C’est aussi un outil pédagogique pour ces ouvriers en situation de handicap. L’aquaponie leur apprend un nouveau métier, il leur faut s’occuper des 30 carpes Koï qui s’ébattent dans le bassin, et cultiver les légumes. Un travail réalisé dans un environnement calme et serein bercé par le ruissellement de l’eau. Le tout dans le respect de l’environnement, sans engrais ou pesticides. Bien sûr, il faut veiller à donner aux poissons une alimentation saine. A terme, ces installations pourront également recevoir la visite d'écoliers.

Que vont devenir les légumes produits sous cette serre ? Bel Hassan Kharrat, chef de service, précise « qu’ils seront vendus, ou ils vont être donnés aux usagers si on n’a pas la possibilité de les vendre. On pourra même éventuellement penser, au niveau des herbes aromatiques, à s’en servir pour agrémenter des salades ou des plats en interne ».