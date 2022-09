Savoie : à Aiguebelle, Emeline propose aux particuliers d'adopter ses 2500 poules

Emeline Vincent-Lévêque élève des poules pondeuses et propose de faire adopter les plus vieilles aux particuliers

Pour 4 euros et jusqu'au 11 septembre, on peut se procurer une poule pondeuse à la retraite ! C'est à la Fermette d'Emeline, à Aiguebelle (Savoie). Emeline Vincent-Lévêque s'est lancée dans la production d'œufs il y a deux ans, et les premières poules qu'elle a achetées ont désormais l'âge de prendre la retraite.

Adopte une poule

Habituellement, dans ces élevages, les poules trop vieilles sont tout simplement envoyées à l'abattoir. Mais Emeline Vincent-Lévêque en a décidé autrement : "J'ai choisi de faire adopter mes poules, parce que pendant un an et demi je fais tout pour qu'elles soient bien, qu'elles s'épanouissent à la ferme, qu'on soit bien aussi avec elles. Et cela me rendrait malheureuse qu'il y ait un camion qui vienne, on charge tout le monde dedans, et hop, à l'abattoir," explique la gérante.

Il reste encore environ 200 poules à adopter d'ici le 11 septembre à la Fermette d'Emeline à Aiguebelle. © Radio France - Agathe Legrand

D'autant plus que, si elles ont l'âge de prendre la retraite, ces poules sont encore capables de pondre : "Une fois que les poules ont quasiment deux ans, elles font des œufs très gros qui ne rentrent plus dans les boîtes et qui sont aussi fragiles. Cela ne convient donc pas pour la vente, même en circuit court. Par contre, cela convient très bien pour une consommation à la maison," développe Emeline Vincent-Lévêque.

2500 poules à adopter

C'est pourquoi la Fermette d'Emeline propose aux particuliers d'adopter une ou plusieurs des 2.500 poules qui partent à la retraite. "Ça peut paraître beaucoup, mais les gens en prennent vite quatre, cinq, dix... C'est chouette !" Ainsi, une opération similaire avait déjà eu lieu il y a six mois, en février, et toutes les poules avaient trouvé une nouvelle maison.

Sophie est d'ailleurs venue en chercher deux : elle les a nommées Rouquette et Roussette. Les deux poules fraîchement retraitées gambadent désormais dans le poulailler : "J'ai fini mon poulailler en début de semaine, donc il ne me manquait que les poulettes ! J'ai toujours vécu avec des poules à la maison, et là, vu que j'ai acheté une maison il y a peu, je me suis dit que c'était l'occasion."

