A Albi, ils sauvent vos orchidées et leur donnent une deuxième vie

Marre d'être un sérial-killer d'orchidées. L’association Orchi-Pop est née à Albi dans le Tarn, il y a un peu plus de six mois. Elle propose de faire revivre ces fleurs et travaille aussi avec des maisons de retraite et des associations d’aide aux plus démunis.

C’est la fête des grands-mères ce dimanche. Et peut-être que vous allez offrir une orchidée à votre mamie. Elle va l’adorer. Mais l’orchidée, ce n’est pas facile à entretenir. Souvent, elles finissent à la poubelle après une floraison.

La première Orchi Box devant chez Laure et Florent dans le quartier de la Madeleine. © Radio France - SM

Des orchidées de toutes les couleurs

Et cela, une association unique, basée à Albi, ne le supporte pas. Un couple d’Albigeois, Laure et Florent viennent de créer Orchi-Pop, qui fait revivre les orchidées. Une idée toute bête et anti-gaspi. Ils ont fabriqué une quinzaine d’Orchi-Box, des points de collecte où vous pouvez laisser votre orchidée. Et ils s’occupent de la faire refleurir.

Laure raconte ce que deviennent les orchidées une fois qu’elles ont été déposées dans une des Orchi Box. Copier

Elles sont partout dans leur maison, salles de bains, cuisine, bureau. Depuis 6 mois environ, ils ont recueilli 300 orchidées. De l’eau, de la patience de l’amour et ensuite "c’est rigolo, on est surpris par la fleur qui apparait", dit Florent. Le couple a installé 16 Orchi-Box dans le Tarn et même l’Aveyron et certains dépôts donnent des fleurs sublimes qui auront donc une deuxième vie.

L'avant et l'après d'Orchi Pop © Radio France - SM

Aide à la Croix-Rouge

Ensuite, ou vous la récupérez (contre une petite somme de dédommagement à l’association). Ou vous laisser la fleur à Orchi-pop qui la donnera à une association (Petits Frère des Pauvres, etc. ) ou à une maison de retraite. Et évidemment, Orchi-Pop ne peut garantir de réussir à sauver votre orchidée. Si vous décidez de récupérer votre orchidée, vous devrez verser une petite somme qui sera cette année reversée à la Croix-Rouge.

Reportage avec les « sauveurs d’Orchidée » d’Albi Copier