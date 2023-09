A Albi, la passerelle piétonne au dessus du Tarn, va enfin pouvoir être posée

La passerelle d’Albi enfin presque posée. C’est un serpent de mer depuis 2014 à Albi. La ville et l’agglomération ont le projet de poser une passerelle piétonne et cycliste sur le pont de chemin de fer depuis des années. Une passerelle de 180 m qui fait le lien entre les deux rives du Tarn. Une manière de relier le parc de Pratgraussals (le parc où se déroule chaque année Pause-Guitare) et la vieille ville. Une manière aussi d’offrir une nouvelle vue imprenable sur Sainte-Cécile.

37 tronçons de la passerelle attendent

Au départ, le chantier devait être livré pour l’été 2019. D’ailleurs les 37 tronçons de la passerelle patientent sagement dans un parc d’Albi. En cause, un désaccord entre deux entreprises. Mais afin de procéder maintenant à la dernière étape du chantier, à savoir la pose de la passerelle, l'Agglomération a lancé un nouvel appel d'offre mi-février 2023. Après une période de préparation de cinq mois minimum, les travaux devraient redémarrer au premier trimestre 2024 pour une durée prévisionnelle de dix mois environ, soit une livraison envisagée pour le 1er semestre 2025.

Au cœur de la cité épiscopale

Yves Chapron est le maire de Terssac est responsable du dossier pour l'agglomération du Grand-Albigeois : "Ce n'est pas seulement un passage, c'est aussi un ouvrage d'art qui va s'intégrer dans la cité épiscopale, puisque ce sont des belvédères qui vont permettre aux touristes et aux Albigeois d'avoir une vue imprenable sur la cathédrale, sur le Pont-Vieux et sur la cité épiscopale. Il y a des dégagements importants qui sont prévus pour pouvoir s'arrêter, stationner et profiter de la vue. Et pour tous les touristes qui vont arriver du Nord, il y a un parking pour les camping-cars. Les gens pourront poser leur véhicule et pratiquement faire toute la visite d'Albi à pied ou en vélo."

Ce projet de passerelle était – au tout départ – chiffré à 3,1 millions d’euros. Au total : cette passerelle coûtera finalement 11,1 millions d’euros. Une hausse liée à l’inflation et aux différents surcoûts. Trois millions ont aussi été nécessaires pour les aménagements annexes autour de la passerelle.

A Albi, la passerelle piétonne au dessus du Tarn, va enfin pouvoir être posée - ©Ney and partners

