À Alise-Sainte-Reine, artisans et chercheurs reconstituent un chantier de construction comme les gallo-romains

Depuis la veille, ils ne ménagent aucun effort. Huit artisans, dont notamment Alex et Eric, travaillent avec leur chef d’équipe, Brice. Ils sont sur le chantier depuis huit heures du matin. La troupe pense terminer les travaux, ce dimanche 13 août, sur les coups de 18 heures.

ⓘ Publicité

Le mur d'une hauteur de trois mètres doit comprendre une porte. Juste devant, doivent se dresser des colonnes de deux mètres de haut. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Construction et vie comme les Gallo-romains

Autour de la chèvre, une sorte de grande grue d’époque, tous s’activent. Ils doivent construire un mur de trois mètres de haut, mais aussi des colonnes de deux mètres de haut et une porte. Objectif final : pouvoir poser une charpente. Le tout compose une partie des éléments d’une maison de l’époque Gallo-romaine.

Ici, deux artisans préparent l’enduit. « C’est une particularité romaine : les murs et les colonnes sont toutes recouvertes d’enduit », détaille Brice. Ce maçon est le chef de ce chantier, entièrement réalisé comme à l’époque. Eric, le « pictor » ou peintre, réalise des tableaux de maître, qui vont être intégrés au mur. Plus loin, Alex, façonne les poutres de bois. L’un de ses collègues, à côté, s’attaque quant à lui à la pierre, essentielle pour les colonnes. Pendant ce temps, le déjeuner mijote juste derrière la grue.

Un réalisme poussé au plus haut : tous les participants de ce chantier sont habillés de toges, comme à l’époque. Quand l’un ou l’une demande son verre d’eau, il est servi dans de la vaisselle de cette période romaine. Un four Gallo-romain a en effet été reconstitué, pour l’occasion. Au-delà de l’aspect insolite, cette reproduction a plusieurs buts. « Il y a bien sur l’aspect plaisir, mais aussi un aspect scientifique. Si on prend par exemple les tuiles, pour les chercheurs, c’est intéressant. Etudier les matériaux dans lesquels ils étaient composés », ajoute Brice, le chef de chantier.

René et Marie-France, venus de l'Isère, ont été agréablement surpris de voir ce chantier de construction Gallo-romain © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Curiosité des visiteurs

Ce chantier attire les curieux : ce 13 août au matin, ils sont une quinzaine à venir observer les artisans en plein travail. Parfois de loin, comme René et Marie-France. Ce couple de retraités est originaire de Eybens, près de Grenoble (Isère). Il a passé deux jours en Bourgogne, et fait un crochet par le site des vestiges Gallo-romains d’Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or). « C’est fascinant de voir les techniques de construction, voir le travail des artisans avec leurs mains. C’est quelque chose devenu rare pour les générations actuelles, notamment les enfants, qui s’habituent à ce qu’on leur donne tout, clés en main », explique Marie-France.

Un chantier qui attire, tout comme le Muséoparc d’Alésia, auquel se rattache le site de ces vestiges Gallo-romains. « On a parfois enregistré des pointes à 900 visiteurs par jour, ce qui est dans notre fourchette haute, en juillet et en août. Les jours un peu plus calmes, c’est autour de 300 à 400 visiteurs journaliers. Ce sont essentiellement des familles. Les visiteurs sont locaux, régionaux, mais aussi nationaux et internationaux, surtout pendant les vacances », nous indique Sophie Stacklin, médiatrice culturelle du Muséoparc d’Alésia.