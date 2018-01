Amiens, France

Les fèves : une passion envahissante !

Jean-Claude Bélanger est un passionné. A 76 ans, cet amiénois collectionne les fèves depuis vingt-trois ans et aujourd'hui il en possède 70 000. Des trésors miniatures que le retraité expose chez lui. Des fèves présentes dans chaque pièce, chaque étagère et chaque tiroir de sa maison.

Chaque pièce, chaque étagère, chaque tiroir de Jean-Claude regorge de fèves. © Radio France - Elodie Touchais

C'est sa femme aujourd'hui décédée qui lui a transmis le virus. Très vite, Jean-Claude Bélanger a donc repris la collection de son épouse et l'a étoffé. " Au début, on en avait 300 et maintenant il y en a partout, il y a de tout ! Des blasons, des masques et même des puzzles de fèves !" dévoile fièrement cet amiénois qui réalise lui-même des étagères et des meubles sur-mesure pour pouvoir ranger l'ensemble de ces pièces. Il lui a fallu quinze jours pour tout remettre en place lors de son déménagement en mai dernier.

Les fèves se déclinent dans tous les styles, ici la collection de voitures © Radio France - Elodie Touchais

Pour débusquer ces fèves, Jean-Claude y passe tout son temps ... mais pas question de risquer l'indigestion en dévorant les galettes des rois. "Là on en a déjà mangé deux ou trois mais c'est tout. Après on fait des échanges, on va directement chez les boulangers" explique le fabophile opposé à commander toutes les collections sur internet. Le secret pour lui : " C'est se lever à 6 heures et fouiller dans les brocantes. En général, les pièces les plus moches sont celles qui ont le plus de valeur" explique cet expert dont la fève la plus ancienne date de 1890.

Les marques lancent aussi leur collection de fèves. © Radio France - Elodie Touchais

De 20 centimes à 500 euros la fève

Parmi les 70 000 fèves de Jean-Claude, la plus ancienne date de 1890 et elle représente une petite poupée, une toute petite poupée. Une pièce trouvée au cours d'une brocante. C'est rare que je rentre bredouille reconnait ce passionné qui met de côté sa monnaie tout au long de la semaine pour pouvoir s'acheter ses trouvailles méticuleusement rangées et classées avec l'ensemble de la collection.

Toutes les fèves de Jean-Claude sont rangées et classées par catégories © Radio France - Elodie Touchais

Mais certaines pièces manquent et impossible alors de boucler la collection. C'est le cas par exemple de Betty Boop. " J'ai entamé la collection en 1993 et il me manque la Betty Boop, la bleue. Je l'ai trouvé une fois mais je me suis trompée, j'ai pris la rouge" raconte le collectionneur encore agacé par sa méprise.

Pas simple de finir une collection ! © Radio France - Elodie Touchais

Une fève de Johnny Hallyday unique !

Il y a aussi des pièces inestimables dans la collection de Jean-Claude. Comme cette fève non pas en céramique ou en porcelaine. " Une vraie fève , séchée dans laquelle a été taillé le portait de Johnny Hallyday. Il y a aussi celui de Claude François". Des fèves réalisées pour un boulanger du Périgord il y a cinq ans et dont ils existent à peine 200 exemplaires selon Jean-Claude Bélanger qui refuse aujourd'hui d'estimer sa collection. "Quand on aime, on ne compte pas !"