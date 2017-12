Amiens, France

Cette expression artistique à ciel ouvert est une volonté d'Amiens développement, une entité d'Amiens Métropole. Il s'agit d'animer des façades fantômes dans un quartier en pleine mutation. Derrière la gare SNCF et la gare routière d'Amiens (Somme) , plusieurs projets immobiliers sortiront de terre d'ici une bonne dizaine d'années et tout le secteur sera complètement rénové. Des logements sociaux sont en construction, des entreprises devraient aussi prochainement s'y installer comme Orange Bank. Les anciens entrepôts de la Sernam devraient eux également être restaurés à long terme. En attendant, ils accueilleront le prochain rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens le premier week-end de juin 2018.

L'idée est de proposer une continuité de la ville entre la gare et les hortillonnages

Jules Verne et les Hortillonnages ont été une source d'inspiration rue de la Vallée © Radio France - Anne Tréguer

Jean-Yves Bourgois, conseiller municipal et président d'Amiens développement a l'idée d'habiller les façades de quelques amiénoises inhabitées. Des contacts ont eu lieu avec l'association "On a marché sur la Bulle". Des scénaristes et des dessinateurs ont travaillé sur ce projet qui vient de voir le jour sur plusieurs façades. Les artistes se sont inspirés de l'univers de Jules Verne et des hortillonnages et leurs œuvres ont pris place sur plusieurs fenêtres rue de la Vallée mais aussi rue Dejean où les artistes ce sont inspirés des aventures des Spectaculaires d'Arnaud Poitevin