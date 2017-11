A Amiens, le transfert des éléphantes aura lieu en décembre

Jana et Praya quittent définitivement le zoo d'Amiens en décembre. Les deux éléphantes d'Asie prennent leur retraite et rejoignent le plus grand parc de Belgique, Pairi Daiza. Le zoo d'Amiens qui vient de fermer ses portes enregistre un nouveau record de fréquentation.

Jana et Praya sont les deux derniers éléphants du zoo. La zone qui les accueillait sera déconstruite pour laisser place aux travaux d'extension et de rénovation du zoo amiénois qui débuteront au début de l'été 2018.

Les deux vedettes du zoo d'Amiens déménagent dans le plus grand parc de Belgique

Les deux pachydermes, âgés de 41 ans seront transférés en décembre vers le parc belge de Pairi Daiza, le plus grand du pays. Situé à deux heures quinze d'Amiens, le parc de 65 hectares accueille chaque année près de deux millions de visiteurs. Les deux éléphantes rejoindront une quinzaine d'autres éléphants d'Asie également, et pourront profiter d'un espace beaucoup plus spacieux : 22.500 mètres carrés en extérieur et 3.000 mètres carrés en intérieur.

Record de fréquentation pour le zoo d'Amiens cette saison

Le zoo d'Amiens vient aussi de fermer ses portes et clôt sa saison avec un nouveau record de fréquentation. 191.336 personnes ont visité le parc cette année. Le zoo est le site touristique le plus visité du département de la Somme, après la cathédrale d'Amiens.