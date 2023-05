À Andouillé, un habitant adresse un don anonyme de 8 000 € à la mairie pour financer le club de pétanque

La mairie d'Andouillé au nord de Laval va recevoir un don très particulier. Un habitant a pris la décision de faire un chèque de 8 000 € avec deux volontés à respecter : rester anonyme et aider le club de pétanque de la commune à agrandir ses locaux et refaire ses terrains. Une belle surprise dans un contexte tendu pour les finances d'une petite ville.

ⓘ Publicité

Le maire d'Andouillé Bertrand Lemaître a appris la très bonne nouvelle par un coup de fil en février. "Je suis toujours très preneur et très content qu'on puisse s'intéresser à sa commune, qu'on puisse participer d'une façon ou d'une autre à la vie associative. Un don, on ne peut demander que ça en tant que maire !"

Le généreux donateur a été reçu par le maire, remercié chaleureusement bien sûr, mais personne d'autre que Bertrand Lemaître ne connaît son identité. "Surtout, je voudrais respecter le plus strictement possible son anonymat. C'est d'abord sa volonté profonde et bien sûr, je trouve ça tout à fait remarquable donc je me dois de garder cet anonymat."

"Une belle surprise !"

Ces 8 000 € vont permettre d'abonder l'aide de la commune accordée au club de pétanque. L'association compte 75 adhérents et veut améliorer ses infrastructures et créer un local pour ranger du matériel. "Aujourd'hui, on a besoin de tables de marque, de pouvoir conserver notre tireuse à bière, nos jeux de boules, nos jeux d'entraînement aussi également, détaille le président d'Andouillé pétanque Cyrille Philippot. Ça va nous permettre de préparer ce projet, peut-être sur 2024, voire 2025."

Pour l'instant, le don n'est pas encore arrivé sur le compte de la commune mais le maire d'Andouillé en est certain, le bienfaiteur tiendra parole rapidement !