À Annecy et Chambéry, la collecte de vos vieux sapins de Noël se fera à cheval

Annecy, France

Un duo d’équidés remorquant une calèche pleine de sapins défraîchis, le spectacle ne passe pas inaperçu. Cette année encore, Annecy et Chambéry ont choisi de relancer la collecte hippomobile en centre-ville. "Cela permet de prolonger la magie de Noël et surtout de faire la promotion du tri sélectif", explique l’élu du Grand Annecy, Christian Rophile.

Cette collecte se déroulera les samedis 5 et 12 janvier (entre 11h et16h) à Chambéry et le mercredi 9 janvier à Annecy.

"En janvier 2018, nous avions récolté 300 sapins dans le centre-ville d’Annecy." - Christian Rophile, élu du Grand Annecy

Ni boules, ni guirlandes

Pour simplifier l'organisation de cette collecte, les sapins doivent être déposés sans sac et sans décorations (avant le mardi 8 janvier après 19h à Annecy, et le jour même entre 10h et 11h à Chambéry ) dans les points de collectes installés sur le circuit prédéfini (voir cartes ci-dessous). Les sapins collectés seront ensuite broyés et transformés en compost.

Les habitants qui ne résident pas sur le parcours du circuit de collecte sont invités à déposer leur sapin en déchèterie, pour qu’il soit également valorisé en compost.

(Source Grand Annecy) -