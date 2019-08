À Arc-sur-Tille, une fête de la grenouille pour une bonne cause

Arc-sur-Tille, France

La fête de la grenouille, c'était ce jeudi sur la base de loisirs d'Arc-sur-Tille. Des animations y étaient proposées sur le thème du batracien, dont des courses de grenouilles, pour les enfants. Pêchés dans le plan d'eau, les animaux attendaient dans un vivier qu’un enfant les prenne pour les déposer ensuite sur le « grenouillodrome », le parcours de course en bois, où 6 batraciens devaient concourir.

C'est comme le slime, c'est très gluant ▬ Naïla, 8 ans

A ce jeu, Naïla, 8 ans, a gagné un porte-clé et un ballon en forme de grenouille. Le plus difficile, ça a été de prendre l’animal dans ses mains : « c’est comme le slime, c’est très gluant. Tu ne dois pas la serrer en plus, du coup c’est moins facile à attraper ». La fillette avait déjà participé aux courses de grenouilles l’an dernier. Sa maman, Amandine, trouve même que ce jeu a été très utile, puisqu’il a permis de mettre fin aux terreurs nocturnes de sa fille : « la nuit, elle imaginait des fourmis, des crabes, des scarabées le long de ses jambes. Et du fait de faire la course de la grenouille, elle a apprivoisé sa peur des animaux, après ça allait mieux ».

On n'a jamais eu aucune perte ▬ Nicolas Roche, organisateur

Manipulés par les enfants et leurs parents, les batraciens seraient-ils maltraités? Nicolas Roche, exploitant de la base de loisirs et co-organisateur, assure que non : « on n’a jamais eu aucune perte. Par contre, j’ai une grenouille rieuse, on m’a expliqué que celle-ci, les enfants ne devaient pas la toucher, juste la regarder. C’est une espèce protégée ». Pêchées dans le plan d’eau, les grenouilles y sont relâchées après la fête.

D'abord attraper les grenouilles dans une épuisette © Radio France - Jacky Page

D’autres n’ont pas connu un sort aussi heureux. Ce sont celles dont les cuisses surgelées finissent dans le bain de friture au stand de restauration, où officie Alexandre, le cuistot : « elles vont être frites, avec une sauce poulette, ail, persil, citron, tout simplement ». On attendait l’après-midi la venue de Miss Côte-d’Or, et de Miss Mermaid France 2018. Revêtue de son costume de sirène, la jeune femme a barboté dans la gravière en compagnie des enfants.

Prisonnière le temps d'un jeu © Radio France - Jacky Page

Permettre à des personnes handicapées de découvrir les beautés du désert

Cette manifestation était organisée au profit de deux associations auxquelles une partie de la recette sera reversée. Les Nez Rouges, qui divertissent les enfants malades hospitalisés, et Bourgogne-Maroc, l'association solidaire de Lionel Rousseau, co-organisateur de la fête de la Grenouille. Il va faire voyager des personnes handicapées dans le désert marocain : « on va emmener des personnes démunies financièrement, et handicapées, découvrir le sable du désert. C’est le rêve du désert. Je pense qu’aujourd’hui la mer est accessible à tout le monde, mais aller dans le désert, c’est le film Lawrence d’Arabie ! Et offrir la concrétisation de ce rêve à ces enfants, mais ça peut être aussi des adultes, ça vaut tout l’or du monde ».