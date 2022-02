À Attin, un gîte propose une immersion dans l'univers d'Harry Potter

Tous les week-ends sont complets jusqu'au mois de juin. Les réservations pour les vacances d'été ont déjà commencé. Le gîte de Thibaut et Juliette cartonne. La recette du succès ? Une décoration fidèle à l'univers d'Harry Potter dans les moindres détails.

C'est au beau milieu de leur jardin qu'on arrive sur la voie 9¾, celle qui mène à Poudlard, l'école des apprentis sorciers imaginée par J. K. Rowling, "il y a même le caddie avec les fournitures et un nimbus 2000, le balai", s'émerveille Mathis, 25 ans.

Statues, tableaux, meubles anciens, Thibaut peut parfois chercher des mois avant de trouver "l'objet parfait".

Ici, l'imaginaire de ce fan de la saga peut tourner à plein régime, "Je vis juste à côté, à Etaples-sur-Mer, c'est ma conjointe qui m'a fait la surprise. J'ai vu tous les films au moins dix fois. J'ai grandi avec le personnage, c'est mon petit délire." Son "petit délire" prend forme dans ce gîte, les références à la saga sont partout : tableaux de Dumbledore, magazines de sorcellerie, statues des créatures, meubles anciens ou encore déguisements là où on ne les attend pas, "il y a même un costume de mange-mort dans la salle de bain", rigole Mathis.

Un "passage secret"

"Ici la chambre est cachée, il faut trouver un passage secret pour y accéder", indique-t-il. Les propriétaires prennent garde à préserver le mystère, "je me suis inspiré de l'univers de Rone, un passionné de Quidditch", lâche à demi-mot Thibaut, le gérant.

Pour trouver la décoration adéquate, Thibaut a fouillé la cave des grand parents, arpenter beaucoup de brocantes et Internet. Il est capable de chercher un objet pendant des mois. Sa plus grande fierté : "mon petit lutin de Cornouailles, sourit-il. Entre le moment où j'ai commencé à le chercher et le moment où je l'ai eu, il s'est passé six mois. Je cherche pendant longtemps pour avoir l'objet parfait !"

Même les livres et les revues font référence à l'univers de Poudlard.

Sa passion pour l'apprenti sorcier débute à l'âge de 7 ans, "et puis au fur et à mesure c'est devenu de plus en plus important jusqu'à temps que ça prenne trop de place dans la maison pour ma femme", rit Thibaut.

Dès l'ouverture en décembre dernier, la décoration de la cabane des maraudeurs a attiré les curieux, "nous avons été surpris, les réservations se sont enchainées dès l'ouverture", rapporte Juliette, co-gérante du gîte.