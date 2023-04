A Audierne, des tableaux volés pendant la Seconde Guerre mondiale restitués à leurs propriétaires

Il s'agit de deux tableaux du peintre Lionel Floch dérobés entre 1940 et 1941 dans une villa sur la palge de Trez Gadec, à Audierne, dans le Finistère.

"J'ai d'abord cru à une plaisanterie"

Lorsque le cabinet du Premier ministre contacte Béatrice Jouen pour lui annoncer la nouvelle, celle-ci croit d'abord "à une plaisanterie" explique-t-elle. Béatrice est l'une des petites-filles de René et Marthe Jouen. C'est leur maison sur la plage de Trez Gadec, à Audierne, que les allemands occupaient entre 1940 et 1941.

L'un des tableaux restitués à la famille Jouen. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

René et Marthe Jouen possédaient plusieurs tableaux de Lionel Floch. Pendant l'Occupation, un officier de l'armée allemande est reparti avec, au moins, deux d'entre-eux. C'est la petite-fille de l'officier qui a cherché à resituer les œuvres qu'elle soupçonnait volées. Celle-ci a contacté l'ambassade de France en Allemagne qui a lancé une enquête.

Après un an de recherches menées par la CIVS, la Commission d'Indemnisation des Victimes de Spoliation, et la mairie d'Audierne, la famille spoliée et le lieu du vol ont pu être retrouvés.

Une restitution qui rapproche

Non seulement, les œuvres de Lionel Floch ont pu être restituées aux descendants de leurs propriétaires originels, mais cette restitution a rapproché deux branches d'une famille qui ne se côtoyait pas du tout. Eric Jouen a pu revoir ses cousines, Martine et Béatrice, qu'il n'avait "plus vu depuis l'enfance" raconte-t-il. Avant d'ajouter, ému, que "avoir son histoire familiale lié à la grande histoire, c'est quand même exceptionnel !".

Le second tableau restitué à la famille Jouen. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Les deux branches de la famille se sont donc partagé les deux tableaux.

Au total, une dizaine a été volée à la famille Jouen pendant la seconde Guerre mondiale.