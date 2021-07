A Autun des enfants vivent tout l'été au rythme de l'archéologie

A Autun, la ville sensibilise ses jeunes habitants à son très riche patrimoine archéologique. Une demi dizaine d'enfants participe à un stage, sous la forme d'une enquête policière et d'un reportage, il se terminera fin août. Autun possède plus de monuments encore conservés que la ville d'Orange !

Se mettre dans la peau d'un archéologue, découvrir les traces du passé dans le sol et les faire parler... Dans le cadre de l'opération "C'est mon patrimoine" lancée par le ministère de la culture et relayée par le service archéologique de la ville d'Autun en Saône-et-Loire, six jeunes de 10 à 13 ans issus d'un quartier prioritaire de la ville, se lancent jusqu'à fin août dans une enquête sur le passionnant passé archéologique de leur ville.

Wyatt, Alexandre et Abdelmalek ont décidé de passer leurs vacances d'été en pratiquant l'archéologie de manière ludique © Radio France - Thomas Nougaillon

Autun valorise son patrimoine auprès des jeunes

Aux côtés d'Angélique Tisserand, une des archéologues municipale, ils suivent des ateliers et des visites de différents monuments romains ainsi que du fameux musée Rolin. Ainsi Autun valorise son incroyable patrimoine archéologique auprès des jeunes et ces derniers passent des vacances des plus instructives.

10% du patrimoine archéologique mis au jour

"Les habitants de la ville eux-mêmes n'imaginent pas cela mais on a Autun plus de monuments gallo-romains conservés qu'à Orange par exemple !" Et encore, souvent comparée à Rome ou Pompéi, les archéologues n'auraient découverts dans la petite cité bourguignonne -selon Angélique Tisserand- que 10% du patrimoine archéologique vraisemblablement présent dans le sol !

Angélique Tisserand, archéologue municipale, à côté de poteries romaines trouvées à Autun © Radio France - Thomas Nougaillon

De nombreux vestiges encore visibles

Outre le temple de Janus "on a encore par exemple deux portes de la ville et la totalité des remparts dont une partie est cachée par les constructions actuelles" détaille Angélique Tisserand. Alexandre, Abdelmalek ou encore Wyatt sont très motivés, à l'automne, leur travail fera l'objet d'une restitution audio-visuelle en partenariat avec l'association "Les Somnambules" qui permet à ces jeunes de s'enregistrer, de se filmer sur chacun des ateliers proposés. Ils sont en somme "archéologues" et "reporters" durant tout l'été.

Wyatt cours d'une séance au centre municipal d'Autun, rue Bouteiller © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce stage est bon pour notre culture générale

"On a appris beaucoup de trucs au sujet de ce que les archéologues appellent les 'diagnostics', les 'fouilles'... on a pu voir que ce n'était pas n'importe quoi, il faut être très précautionneux" dit Alexandre, 12 ans. Grâce à cette participation, Abdelamalek qui "aime bien l'histoire" a le sentiment de "remonter dans le temps". C'est "bon pour notre culture générale" complète Wyatt.

Un final en beauté au mois d'août

Cette opération doit se finir en apothéose avec un stage en immersion au musée de Bibracte, à une poignée de kilomètres d'Autun, là où le peuple Eduen avait installé il y a plus de 2 000 ans sa capitale au sommet du Mont Beuvray. Les enfants participeront à des chantiers de fouilles.

La vocation d'Alexandre ira t-elle jusqu'au bout ?

Certains des participants comme Alexandre imaginent -pourquoi pas- devenir archéologues et vivre de ce métier. "Ils sont arrivés ici en ayant déjà cette idée, ils l'ont encore donc cela veut dire que quelque part on les a confortés dans leur choix. Après l'avenir dira si oui ou non cela fonctionne" conclut dans un sourire l'archéologue municipale.

