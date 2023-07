A Bâle, nager comme un poisson dans le Rhin

Difficile à imaginer en Alsace, mais chez nos voisins suisses, tout près de chez nous à Bâle, on peut se baigner dans le Rhin. Des milliers de personnes se jettent à l'eau chaque année à hauteur du musée Tinguely pour se laisser ensuite porter sur trois kilomètres.

A l'office du tourisme, on peut acheter un sac étanche, un "Wickelfisch", pour 20 francs suisses. Il permet à la fois de garder ses affaires au sec, mais aussi de s'en servir comme d'une bouée. Des consignes sont aussi présentées aux points d'entrée dans le Rhin pour savoir de quel côté nager sans se mettre en danger puisque les bateaux continuent eux aussi à circuler sur le Rhin.

La carte pour nager en sécurité dans le Rhin à Bâle. - SLRG BASEL

"On se laisse porter sur trois kilomètres, on peut même s'accrocher aux bouées en passant, c'est marrant", raconte Fanny, une Mulhousienne qui vient régulièrement. "Ensuite on remonte à pied, on mange une salade en passant." En plein été, l'eau est autour de 24 degrés.

Pour ceux qui appréhendent de descendre le Rhin la première fois, quelques baignades accompagnées gratuites sont organisées en juillet en en août. Il faut s'inscrire .

Une course est organisée tous les ans, en 2023, elle se tient le 15 août.