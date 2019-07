À Bandol, sortez couverts !

Bandol, France

"À Bandol, on s'habille". Les panneaux sont accrochés aux entrées de la ville et sur le port afin d'alerter les touristes sur l'obligation de se vêtir correctement lorsqu'ils se baladent dans le centre-ville de la commune. L'arrêté pris pour la première fois en 2016 est une nouvelle fois en vigueur cette saison, jusqu'à la fin du mois d'octobre. En cas de non application, les contrevenants s'exposent à une amende de première classe, soit maximum 38 euros. Mais la municipalité table d'avantage sur de la pédagogie que de la répression, en mettant à disposition des touristes dénudés, qui n'ont pas la possibilité de se rhabiller sur le moment, un tee-shirt blanc.

"C'est une question en premier lieu de bon sens. Il y a une tenue pour chaque circonstance et pour chaque lieu. A la plage, le maillot de bain. En ville, on s'habille. C'est une question de respect pour qu'on puisse vivre tous ensemble de la meilleure façon possible, que cela soit agréable pour tout le monde" indique Valérie Bouron, adjointe au maire de Bandol, en charge de la police municipale. Car la situation est quotidienne et agace les commerçants et Bandolais.

"Bandol est une commune de renommée internationale, on n'a pas à se promener nu ou à demi-nu dans la ville, je suis effaré de voir le comportement de certains" indique un Bandolais pur souche. "Ça n'est pas la France élégante que nous souhaitons montrer" témoigne un commerçant sur le Port. "Il y a quelques jours, il y avait carrément une femme en string dans le centre-ville" témoigne une autre.

Rares sont ceux qui n'applaudissent pas la mesure, évoquant un risque que "les touristes ne viennent plus s'il y a trop de règles". Même les touristes, habillés, la comprennent. "Chacun est libre dans la limite de la liberté de l'autre" témoigne ce trentenaire en vacances dans le Var. En tout cas, à bon entendeur : messieurs, enfilez un tee-shirt, et mesdames, couvrez vos strings !